У Волгограді повідомляють про пожежу на НПЗ "Лукойлу"
Вночі 11 вересня безпілотники атакували Волгоград. Виникла масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Місцеві жителі повідомляють про сильне займання. Причини пожежі наразі офіційно не встановлені.
Російські офіційні структури наразі не повідомили деталі щодо події та можливих наслідків.
Що відомо про Волгоградський НПЗ
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії та ключовим активом "Лукойлу" у Волгоградській області.
Потужність первинної переробки заводу становить близько 15,7 млн тонн нафти на рік.
Підприємство переробляє малосірчисту нафту із Західного Сибіру та Нижнього Поволжя. Сировина надходить трубопроводом Самара - Тихорецьк, а готову продукцію відвантажують залізничним, автомобільним і річковим транспортом.
Інформація про причини пожежі, можливі пошкодження та наслідки події уточнюється.
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