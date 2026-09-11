В Волгограде сообщают о пожаре на НПЗ "Лукойла"

Ночью 11 сентября беспилотники атаковали Волгоград. На территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители сообщают о сильном возгорании. Причины пожара пока официально не установлены.

Российские официальные структуры пока не сообщили подробности о происшествии и возможных последствиях.

Что известно о Волгоградском НПЗ

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России и ключевым активом "Лукойла" в Волгоградской области.

Мощность первичной переработки завода составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.

Предприятие перерабатывает малосернистую нефть из Западной Сибири и Нижнего Поволжья. Сырье поступает по трубопроводу Самара — Тихорецк, а готовую продукцию отгружают железнодорожным, автомобильным и речным транспортом.

Информация о причинах пожара, возможных повреждениях и последствиях происшествия уточняется.

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