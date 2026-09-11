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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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В Волгограде сообщают о пожаре на НПЗ "Лукойла"

В Волгограде горит крупный НПЗ "Лукойла": в сети пишут об атаке дронов

Ночью 11 сентября беспилотники атаковали Волгоград. На территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители сообщают о сильном возгорании. Причины пожара пока официально не установлены. 

Российские официальные структуры пока не сообщили подробности о происшествии и возможных последствиях.

Что известно о Волгоградском НПЗ

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России и ключевым активом "Лукойла" в Волгоградской области.

Мощность первичной переработки завода составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.

Предприятие перерабатывает малосернистую нефть из Западной Сибири и Нижнего Поволжья. Сырье поступает по трубопроводу Самара — Тихорецк, а готовую продукцию отгружают железнодорожным, автомобильным и речным транспортом.

Информация о причинах пожара, возможных повреждениях и последствиях происшествия уточняется.

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Автор: 

Волгоград (98) НПЗ (688)
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Топ комментарии
+4
Волгоградський НПЗ повністю призупинив первинну переробку нафтової сировини ще з 31 липня 2026 року через масштабну пожежу та руйнування після чергової атаки безпілотників. Під час того нальоту з ладу одночасно вибули дві ключові установки - головна АВТ-1 (що забезпечувала 40% потужностей заводу) та АВТ-6 (32% потужностей). Третя установка АВТ-5 через це також не функціонує, оскільки технологічний цикл усього підприємства було розірвано. Про повну зупинку виробництва свідчить і те, що продукція заводу після липня перестала виставлятися на продаж на біржах. А місцеві всепропальщики продовжують повзти до помиральної ями, засівачи зневіру навкруги себе. Ну, робота у них така...
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11.09.2026 07:58 Ответить
+3
Лучше всего Волгоград смотрелся в конце 1942- начале 1943-го.
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11.09.2026 07:53 Ответить
+3
Якщо ремонтів не буде - я не проти. Хай стоїть 😁
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11.09.2026 08:57 Ответить

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