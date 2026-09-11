В Волгограде сообщают о пожаре на НПЗ "Лукойла"
Ночью 11 сентября беспилотники атаковали Волгоград. На территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" возник крупный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Местные жители сообщают о сильном возгорании. Причины пожара пока официально не установлены.
Российские официальные структуры пока не сообщили подробности о происшествии и возможных последствиях.
Что известно о Волгоградском НПЗ
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России и ключевым активом "Лукойла" в Волгоградской области.
Мощность первичной переработки завода составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.
Предприятие перерабатывает малосернистую нефть из Западной Сибири и Нижнего Поволжья. Сырье поступает по трубопроводу Самара — Тихорецк, а готовую продукцию отгружают железнодорожным, автомобильным и речным транспортом.
Информация о причинах пожара, возможных повреждениях и последствиях происшествия уточняется.
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