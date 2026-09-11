В Саратове дроны атаковали НПЗ и логистический хаб Ozon: сообщается о масштабном пожаре
В ночь на 11 сентября Саратовскую область атаковали дроны. В областном центре и Энгельсе раздались взрывы. Вероятно, под ударом оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и логистический комплекс маркетплейса "Ozon".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
Местные жители после первых мощных взрывов сообщили, что на территории логистического хаба Ozon возник пожар. В частности, на фото и видео виден густой дым над городом.
Кроме того, вероятно, был поражён Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Взрывы прогремели и в Энгельсе
Сообщения о взрывах также поступали из Энгельса Саратовской области.
Информация о последствиях атаки в Энгельсе и возможных повреждениях в настоящее время уточняется.
Что известно об атакованных объектах?
В Саратове расположен крупный фулфилмент-центр Ozon, который компания запустила в декабре 2024 года. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров, а мощности рассчитаны на хранение более 30 млн товаров и обработку до 900 тысяч заказов в сутки.
Инвестиции в создание комплекса оценивались примерно в 8 млрд рублей, из которых около 4,8 млрд рублей Ozon вложил в оборудование и IT-инфраструктуру.
Саратовский центр является одним из логистических узлов Ozon в Поволжье. Через него компания принимает товары от продавцов, хранит и комплектует заказы, после чего передает посылки для доставки.
Саратовский НПЗ — это ПАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" в Саратове, один из крупных НПЗ Поволжья, входящий в структуру российской "Роснафты". Завод работает с 1934 года, его проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год.
Завод играет важную роль в обеспечении топливом центральных и южных регионов РФ, а также участвует в логистических цепочках поставок нефтепродуктов для российских вооруженных сил. Из-за этого предприятие периодически становится мишенью для атак беспилотных летательных аппаратов.
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На початку місяця, у ніч на 2 серпня, підприємство зазнало повторного важкого удару дронами. Унаслідок атаки на території виникли масштабні пожежі та була серйозно пошкоджена єдина на заводі установка первинної переробки нафти АВТ-6. Через це завод повністю зупинив переробку сировини. Пальне виробництва Саратовського НПЗ було терміново вилучено з торгів на пітерській товарно-сировинній біржі. Аварійні та відновлювальні роботи тривали майже до кінця серпня, після чого роботу АВТ-6 вдалося частково відновити. Проте нормалізація тривала недовго, оскільки вже цього тижня, у ніч на 8 вересня, а також сьогодні вночі, по НПЗ було завдано нових руйнівних ударів БПЛА, які знову призвели до масштабних займань у промзоні. Перспектива запуску виробництва стає взагалі туманною.