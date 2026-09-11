В Саратове дроны атаковали НПЗ и логистический хаб Ozon: сообщается о масштабном пожаре

В ночь на 11 сентября Саратовскую область атаковали дроны. В областном центре и Энгельсе раздались взрывы. Вероятно, под ударом оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и логистический комплекс маркетплейса "Ozon".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

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Местные жители после первых мощных взрывов сообщили, что на территории логистического хаба Ozon возник пожар. В частности, на фото и видео виден густой дым над городом.

Кроме того, вероятно, был поражён Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Взрывы прогремели и в Энгельсе

Сообщения о взрывах также поступали из Энгельса Саратовской области.

Информация о последствиях атаки в Энгельсе и возможных повреждениях в настоящее время уточняется.

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Что известно об атакованных объектах?

В Саратове расположен крупный фулфилмент-центр Ozon, который компания запустила в декабре 2024 года. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров, а мощности рассчитаны на хранение более 30 млн товаров и обработку до 900 тысяч заказов в сутки.

Инвестиции в создание комплекса оценивались примерно в 8 млрд рублей, из которых около 4,8 млрд рублей Ozon вложил в оборудование и IT-инфраструктуру.

Саратовский центр является одним из логистических узлов Ozon в Поволжье. Через него компания принимает товары от продавцов, хранит и комплектует заказы, после чего передает посылки для доставки.

Саратовский НПЗ — это ПАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" в Саратове, один из крупных НПЗ Поволжья, входящий в структуру российской "Роснафты". Завод работает с 1934 года, его проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом центральных и южных регионов РФ, а также участвует в логистических цепочках поставок нефтепродуктов для российских вооруженных сил. Из-за этого предприятие периодически становится мишенью для атак беспилотных летательных аппаратов.

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