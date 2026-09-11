У Саратові дрони атакували НПЗ та логістичний хаб Ozon: повідомляють про масштабну пожежу. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 11 вересня Саратовську область атакували дрони. В обласному центрі та Енгельсі пролунали вибухи. Ймовірно під ударом опинилися Саратовський нафтопереробний завод та логістичний комплекс маркетплейсу Ozon.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та OSINT-пабліки.

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Місцеві мешканці після перших потужних вибухів повідомили, що виникла пожежа на території логістичного хабу Ozon. Зокрема на фото та відео видно густий дим над містом.

Крім того, ймовірно, було уражено Саратовський нафтопереробний завод.

Вибухи пролунали і в Енгельсі

Повідомлення про вибухи також надходили з Енгельса Саратовської області.

Інформація про наслідки атаки в Енгельсі та можливі пошкодження наразі уточнюється.

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Що відомо про атаковані об'єкти?

У Саратові розташований великий фулфілмент-центр Ozon, який компанія запустила у грудні 2024 року. Його площа перевищує 100 тисяч квадратних метрів, а потужності розраховані на зберігання понад 30 млн товарів та обробку до 900 тисяч замовлень на добу.

Інвестиції у створення комплексу оцінювали приблизно у 8 млрд рублів, з яких близько 4,8 млрд рублів Ozon вклав у обладнання та IT-інфраструктуру.

Саратовський центр є одним із логістичних вузлів Ozon у Поволжі. Через нього компанія приймає товари від продавців, зберігає та комплектує замовлення, після чого передає посилки для доставки.

Саратовський НПЗ — це ПАТ "Саратовський нафтопереробний завод" у Саратові, один із великих НПЗ Поволжя, що входить до структури російської "Роснафти". Завод працює з 1934 року, його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом центральних та південних регіонів РФ, а також бере участь у логістичних ланцюгах постачання нафтопродуктів для російських збройних сил. Через це підприємство періодично стає ціллю для атак безпілотних літальних апаратів.

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