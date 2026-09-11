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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Силы обороны нанесли удар по Саратовскому НПЗ: на территории завода возникли пожары, - Генштаб

Саратовский НПЗ пострадал: на заводе вспыхнули пожары — Силы обороны

Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в ночь на 11 сентября. На территории завода зафиксированы пожары, размер ущерба уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В ночь на 11 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. На территории объекта зафиксированы пожары.

Размер нанесённого ущерба уточняется", — говорится в сообщении.

Справка

Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет мощность переработки около 7 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ в топливно-смазочных материалах.

Саратовский НПЗ расположен примерно в 500 км от государственной границы Украины.

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Автор: 

Генштаб ВС (8734) НПЗ (691) Саратов (75)
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Топ комментарии
+5
всім, хто бажає поразки расії. Хто не бажає - тим не цікаво.
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11.09.2026 14:17 Ответить
+3
Інсайд від блогера:

https://pbs.twimg.com/media/HR7RBT-a8AA6gcG.jpg
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11.09.2026 14:08 Ответить
+3
у вас зрадойобів що, сьогодня аншлаг на форумі? Ви незадоволені зупинкою саратовського НПЗ, другий - зупинкою волгоградського НПЗ, третій засмучений ураженням "Азота" в Березниках, ще одному гречки не вистачило в АТБ... і всі як один на п'ятому році широкомасштабного вторгненя роблять відкриття, що горить вся Україна. Це вам на сьогодня однакову методичку видали?
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11.09.2026 14:41 Ответить

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