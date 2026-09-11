Силы обороны нанесли удар по Саратовскому НПЗ: на территории завода возникли пожары, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в ночь на 11 сентября. На территории завода зафиксированы пожары, размер ущерба уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В ночь на 11 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. На территории объекта зафиксированы пожары.

Размер нанесённого ущерба уточняется", — говорится в сообщении.

Справка

Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет мощность переработки около 7 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ в топливно-смазочных материалах.

Саратовский НПЗ расположен примерно в 500 км от государственной границы Украины.

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