Силы обороны нанесли удар по Саратовскому НПЗ: на территории завода возникли пожары, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в ночь на 11 сентября. На территории завода зафиксированы пожары, размер ущерба уточняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"В ночь на 11 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. На территории объекта зафиксированы пожары.
Размер нанесённого ущерба уточняется", — говорится в сообщении.
Справка
Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет мощность переработки около 7 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ в топливно-смазочных материалах.
Саратовский НПЗ расположен примерно в 500 км от государственной границы Украины.
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