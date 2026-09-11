Поражены два ЗРГК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БПЛА противника, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары на территории РФ

В Таганроге Ростовской области РФ поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

В Березках Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.

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Удары на ВОТ

В Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

В Петропавловке Луганской области поражен центр подготовки операторов БПЛА подразделения "Ахмат". Центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.

В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.

По данным Генштаба, Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности дисков и лопаток компрессоров и турбин. Предприятие используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности комплектующих для авиационных двигателей.

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Отмечается, что масштаб нанесенного ущерба уточняется.