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Поражены два ЗРГК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БПЛА противника, - Генштаб

Поражены две ЗРГК "Панцирь-С1"

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары на территории РФ

  • В Таганроге Ростовской области РФ поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".
  • В Березках Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.

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Удары на ВОТ

  • В Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
  • В Петропавловке Луганской области поражен центр подготовки операторов БПЛА подразделения "Ахмат". Центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.
  • В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.

По данным Генштаба, Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности дисков и лопаток компрессоров и турбин. Предприятие используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности комплектующих для авиационных двигателей.

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Отмечается, что масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Автор: 

Брянск (163) Генштаб ВС (8734) ОПК (307) Ростовская область РФ (34)
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