Тела 36 оккупантов валяются на поле после попытки инфильтрации в зоне ответственности 425-го ОШП "Скала". ВИДЕО 18+
В сети появились кадры с последствиями очередной неудачной попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении в Донецкой области бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" нанесли сокрушительное поражение штурмовым группам противника.
Вражеская пехота общей численностью 36 человек пыталась осуществить инфильтрацию и незаметно продвинуться вглубь украинских позиций. Однако вражеский замысел был своевременно раскрыт аэроразведкой.
Благодаря точным ударам украинской артиллерии и последовательной работе ударных FPV-дронов весь состав вражеских штурмовых групп был уничтожен. На обнародованной подборке кадров боевых действий видно, как поле боя усеяно телами ликвидированных российских захватчиков.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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