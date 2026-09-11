Тела 36 оккупантов валяются на поле после попытки инфильтрации в зоне ответственности 425-го ОШП "Скала". ВИДЕО 18+

В сети появились кадры с последствиями очередной неудачной попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении в Донецкой области бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" нанесли сокрушительное поражение штурмовым группам противника.

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Вражеская пехота общей численностью 36 человек пыталась осуществить инфильтрацию и незаметно продвинуться вглубь украинских позиций. Однако вражеский замысел был своевременно раскрыт аэроразведкой.

Благодаря точным ударам украинской артиллерии и последовательной работе ударных FPV-дронов весь состав вражеских штурмовых групп был уничтожен. На обнародованной подборке кадров боевых действий видно, как поле боя усеяно телами ликвидированных российских захватчиков.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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