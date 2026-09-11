235 боев за сутки: 33 атаки РФ на Покровском и 17 на Константиновском направлениях, - Генштаб

Силы обороны отразили атаки РФ на различных направлениях фронта. Больше всего штурмов было на Покровском — 33, Константиновском — 17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вчера противник нанес 114 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 365 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 808 дронов-камикадзе и осуществили 2 953 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 46 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты:

Сопич, Бачевск, Коренок, Лужки, Казачье, Уланово, Горки, Кондратовка, Писаревка, Иволжанское, Могрица, Яструбино, Рогизно, Андреевка, Корчаковка, Запсилля, Садки Сумской области;

Гасичевка и Клюсы Черниговской области.

Великая Березка, Толстодубово, Сумы, Вакаловщина, Великая Рыбица, Малая Рыбица подверглись авиаударам.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три штурмовых действия противника. Агрессор совершил 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес семь авиационных ударов с применением 14 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении Избицкого, Ивановки и в районах Старицы, Чугуновки, Захаровки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в районах Петропавловки, Ковшаревки и Глушковки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили девять попыток захватчиков продвинуться в направлении Нового Мира, Ольговки, Лимана и в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовые действия вблизи Озерного, Кривой Луки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. По уточненной информации, захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Торецкого, Вольного и в направлении Новопавловки, Николайполя, Кучерова Яра.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое, Новоподогороднее, Новониколаевка, Муравка и в направлении Ганновки, Светлого, Доброполья, Матяшево, Сергеевки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне массово бросают пехоту в штурмы на Покровском направлении, - 155 ОМБр

На Александровском направлении враг трижды проводил штурмовые действия в сторону Березового, Калиновского и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении Рождевки, Воздвижевки, а также в районах населенных пунктов Цветково, Гуляйпольское и в направлении Чаривного.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Малой Токмачки и в направлении Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления БПЛА и восемь артиллерийских систем оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1490 человек. Также уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, 23 наземных робототехнических комплекса, 1925 беспилотных летательных аппаратов, 590 единиц автомобильной и 16 единиц специальной техники врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен ряд пунктов управления и РЛС противника, - Генштаб