Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 503 880 человек (+1 490 за сутки), 12 341 танк, 49 516 артиллерийских систем, 25 312 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 503 880 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 503 880 (+1 490) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 341 (+2) шт.

боевых бронированных машин — 25 312 (+7) шт.

артиллерийских систем – 49 516 (+64) шт.

РСЗО – 2 109 (+2) ед.

средства ПВО – 1 622 (+4) ед.

самолетов – 441 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) шт.

крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 147 211 (+590) шт.

специальная техника – 4 666 (+16) шт.

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