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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 503 880 человек (+1 490 за сутки), 12 341 танк, 49 516 артиллерийских систем, 25 312 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 503 880 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 503 880 (+1 490) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 341 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 312 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 49 516 (+64) шт.
  • РСЗО – 2 109 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 622 (+4) ед.
  • самолетов – 441 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) шт.
  • крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 147 211 (+590) шт.
  • специальная техника – 4 666 (+16) шт.

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (24175) Генштаб ВС (8734) ликвидация (4559) уничтожение (10736)
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Топ комментарии
+20
Минув 4587! день москальсько-української війни.
708! одиниць знищеної техніки та 1490!! чумардосів за день.
Арта файно, ППО, НРК, спецтехніка та логістика супер.
БПЛА перевалили за 510 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 503 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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11.09.2026 07:20 Ответить
+12
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11.09.2026 07:21 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.09.2026 07:18 Ответить

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