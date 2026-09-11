Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 503 880 человек (+1 490 за сутки), 12 341 танк, 49 516 артиллерийских систем, 25 312 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 503 880 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 503 880 (+1 490) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 341 (+2) шт.
- боевых бронированных машин — 25 312 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 49 516 (+64) шт.
- РСЗО – 2 109 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 622 (+4) ед.
- самолетов – 441 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) шт.
- крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 147 211 (+590) шт.
- специальная техника – 4 666 (+16) шт.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
708! одиниць знищеної техніки та 1490!! чумардосів за день.
Арта файно, ППО, НРК, спецтехніка та логістика супер.
БПЛА перевалили за 510 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 503 000 це більше ніж все населення Белгородської області.