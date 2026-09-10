На фронте – 173 боестолкновения. Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток, 10 сентября, на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские обстрелы

Противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6206 дронов-камикадзе и осуществил 2104 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили две атаки противника.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших войск в направлении Избицкого, Ивановки и в районе Чугуновки, Захаровки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Кившаровки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток захватчиков продвинуться в направлении Ольговки, Лимана и в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Озерного и Кривой Луки; еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Торецкого, Вольного и в направлении Николайполя, Кучерова Яра.

Всего на Покровском направлении отражено 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое, Муравка, а также в направлении Ганновки, Светлого, Доброполья, Матяшево, Сергиевки. Одна вражеская атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов и 222 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, три единицы специальной техники, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, 67 укрытий и три склада боеприпасов противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, 10 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 117 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении одну атаку оккупантов отразили наши защитники в районе Березового и Калиновского, еще одна атака продолжается.

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Обстановка на юге

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районе Рождевки, Воздвижевки и в районах населенных пунктов Цветково, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районе Малой Токмачки и в направлении Новояковлевки.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не наблюдалось. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб.

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