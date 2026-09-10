На фронте – 173 боестолкновения. Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала этих суток, 10 сентября, на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы
Противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6206 дронов-камикадзе и осуществил 2104 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили две атаки противника.
Бои в Харьковской области
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших войск в направлении Избицкого, Ивановки и в районе Чугуновки, Захаровки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Кившаровки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток захватчиков продвинуться в направлении Ольговки, Лимана и в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Озерного и Кривой Луки; еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Торецкого, Вольного и в направлении Николайполя, Кучерова Яра.
- Всего на Покровском направлении отражено 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое, Муравка, а также в направлении Ганновки, Светлого, Доброполья, Матяшево, Сергиевки. Одна вражеская атака продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов и 222 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, три единицы специальной техники, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, 67 укрытий и три склада боеприпасов противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, 10 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 117 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении одну атаку оккупантов отразили наши защитники в районе Березового и Калиновского, еще одна атака продолжается.
Обстановка на юге
Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районе Рождевки, Воздвижевки и в районах населенных пунктов Цветково, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районе Малой Токмачки и в направлении Новояковлевки.
На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не наблюдалось. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль