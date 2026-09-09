Главнокомандующий Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый реорганизует систему управления войсками. Недавно он отменил более 30 старых приказов Генерального штаба ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ.

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Что именно отменили

Саранцев подчеркнул, что Драпатый "избавил армию от кучи старого бюрократического хлама". Так, убрали давно устаревшие инструкции, которые годами существовали преимущественно на бумаге и требовали формальных отчетов.

Среди отмененных приказов - устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы, концепции физической подготовки десятилетней давности и десятки промежуточных документов о внесении изменений в базу ВСУ.

"Вомногих моментах устранены юридические коллизии между реальными стандартами обучения, выкристаллизовавшимися во время полномасштабной войны, и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов", - отметил Саранцев.

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Что это означает для командиров

По словам Саранцева, после отмены этих приказов командиры на местах больше не должны заполнять устаревшую отчетность.

Кроме того, они не обязаны проводить отдельные мероприятия в соответствии со стандартами и инструкциями 8–10-летней давности, которые утратили практический смысл в современных боевых условиях.

"Это освобождает их время для реальной работы, а не для возиться с устаревшей бумажной волокитой и процедурами. Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", - резюмировал начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса.

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