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Новости Реформы в армии Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Драпатый озвучил своё видение развития ВСУ: Стабилизация фронта - приоритетная цель

драпатий

Главнокомандующий Вооружеными силами Украины Михаил Драпатый поделился своим видением развития украинских Вооружённых сил.

Об этом он написал в колонке для издания Kyiv Independent, сообщает Цензор.НЕТ.

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О назначении и подходе к командованию

Драпатый отметил, что Верховный главнокомандующий и министр обороны поручили ему командование Вооруженными силами, и он берет на себя эту обязанность, осознавая необходимость одновременно вести сегодняшнюю войну и готовить армию к будущему:"Каждое принятое решение должно укреплять обороноспособность государства уже сейчас".

Главнокомандующий подчеркнул, что не будет руководить каждым отдельным боем - вместо этого будет осуществлять командование путем определения целей, делегировать полномочия и требовать подотчетности на каждом уровне.

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Восемь приоритетных целей

Драпатый сформулировал восемь ключевых направлений своей работы:

  • стабилизация фронта - сохранение имеющихся боевых возможностей и интеграция новых для перехвата инициативы и лучшей защиты людей и инфраструктуры;
  • управление человеческим капиталом - реформирование системы набора, подготовки, службы, ротации и увольнения военнослужащих для обеспечения необходимой численности и доверия общества;
  • единство усилий - объединение действий всех видов и родов войск под единым замыслом без приоритета узких структурных интересов;
  • ускорение адаптации и инноваций - внедрять уроки войны и новые технологии быстрее, чем противник;
  • трансформация Вооруженных сил - модернизация системы командования, доктрины, образования, логистики и цифровых возможностей совместно с Минобороны."Создание более сильных Вооруженных сил является жизненной необходимостью, а не задачей для послевоенного периода", - подчеркнул Драпатый;
  • внедрение "командования по миссии" - делегирование полномочий подчиненным командирам для повышения скорости операций;
  • забота о личном составе и ветеранах - надлежащая подготовка, защита от неоправданного риска, поддержка семей и чествование погибших;
  • сохранение доверия народа и партнеров - через профессиональное руководство, подотчетность и ответственное управление ресурсами.

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Ожидания от командиров

Главнокомандующий обозначил ряд принципов, которых, по его словам, должны придерживаться все руководители Вооруженных сил независимо от звания или должности - говорить правду и давать честные оценки, действовать в рамках замысла командира и брать на себя ответственность за решения, сохранять вверенные им боевые возможности и личный состав, готовить следующее поколение лидеров, делиться полученным опытом, действовать совместно с другими родами войск и соблюдать высочайшие стандарты поведения.

Драпатый отдельно подчеркнул, что в Вооруженных силах "нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости".

О роли штабов

Особое внимание Драпатый уделил функциям штабов, отметив, что они существуют исключительно для поддержки командиров на передовой, должны сокращать бюрократию и ускорять принятие решений. По его словам, стандарт для каждого штаба прост: быть меньше, где это возможно, быстрее, где это необходимо, и полезнее с каждым днем.

"Мы не можем выбирать между ведением войны сегодня и подготовкой к будущей войне. Чтобы добиться успеха, мы должны делать и то, и другое", - пишет главнокомандующий.

Заключение

Завершая колонку, главнокомандующий подчеркнул, что война не обходится без ошибок, однако халатность и сокрытие правды недопустимы - каждую ошибку нужно честно признавать и анализировать. Конечной целью он назвал достижение прочного и справедливого мира и создание таких Вооруженных сил, чтобы в будущем ни один агрессор не рассматривал нападение на Украину как приемлемый способ достижения своих целей.

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Автор: 

армия (8582) военнослужащие (6885) ВСУ (8355) Драпатый Михаил (96)
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Топ комментарии
+7
ну нарешті, на відміну від зєлічки, правду сказав, що фронт не стабільний. а в який бік, може навіть не пояснювати.
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04.09.2026 23:32 Ответить
+4
Що за вигадки? Фронт давно стабілізувався, ми нищимо кацапів хмарами дронів, а вони можуть протиставити лише віслюків і алкашів на милицях. Тепер ключова ціль - перейти в рішучий контрнаступ і звільнити усе до кордонів 1991 року. Потрібно тільки ще трохи зачекати - з кожним днем мордорці слабшають.
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04.09.2026 23:51 Ответить
+3
Це ж вже було, що Зеленський сам собі в односторонньому порядку встановив припинення вогню.
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04.09.2026 23:41 Ответить

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