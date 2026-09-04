Драпатый озвучил своё видение развития ВСУ: Стабилизация фронта - приоритетная цель

Главнокомандующий Вооружеными силами Украины Михаил Драпатый поделился своим видением развития украинских Вооружённых сил.

Об этом он написал в колонке для издания Kyiv Independent, сообщает Цензор.НЕТ.

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О назначении и подходе к командованию

Драпатый отметил, что Верховный главнокомандующий и министр обороны поручили ему командование Вооруженными силами, и он берет на себя эту обязанность, осознавая необходимость одновременно вести сегодняшнюю войну и готовить армию к будущему:"Каждое принятое решение должно укреплять обороноспособность государства уже сейчас".

Главнокомандующий подчеркнул, что не будет руководить каждым отдельным боем - вместо этого будет осуществлять командование путем определения целей, делегировать полномочия и требовать подотчетности на каждом уровне.

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Восемь приоритетных целей

Драпатый сформулировал восемь ключевых направлений своей работы:

стабилизация фронта - сохранение имеющихся боевых возможностей и интеграция новых для перехвата инициативы и лучшей защиты людей и инфраструктуры;

- сохранение имеющихся боевых возможностей и интеграция новых для перехвата инициативы и лучшей защиты людей и инфраструктуры; управление человеческим капиталом - реформирование системы набора, подготовки, службы, ротации и увольнения военнослужащих для обеспечения необходимой численности и доверия общества;

- реформирование системы набора, подготовки, службы, ротации и увольнения военнослужащих для обеспечения необходимой численности и доверия общества; единство усилий - объединение действий всех видов и родов войск под единым замыслом без приоритета узких структурных интересов;

- объединение действий всех видов и родов войск под единым замыслом без приоритета узких структурных интересов; ускорение адаптации и инноваций - внедрять уроки войны и новые технологии быстрее, чем противник;

- внедрять уроки войны и новые технологии быстрее, чем противник; трансформация Вооруженных сил - модернизация системы командования, доктрины, образования, логистики и цифровых возможностей совместно с Минобороны."Создание более сильных Вооруженных сил является жизненной необходимостью, а не задачей для послевоенного периода", - подчеркнул Драпатый;

- модернизация системы командования, доктрины, образования, логистики и цифровых возможностей совместно с Минобороны."Создание более сильных Вооруженных сил является жизненной необходимостью, а не задачей для послевоенного периода", - подчеркнул Драпатый; внедрение "командования по миссии" - делегирование полномочий подчиненным командирам для повышения скорости операций;

- делегирование полномочий подчиненным командирам для повышения скорости операций; забота о личном составе и ветеранах - надлежащая подготовка, защита от неоправданного риска, поддержка семей и чествование погибших;

- надлежащая подготовка, защита от неоправданного риска, поддержка семей и чествование погибших; сохранение доверия народа и партнеров - через профессиональное руководство, подотчетность и ответственное управление ресурсами.

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Ожидания от командиров

Главнокомандующий обозначил ряд принципов, которых, по его словам, должны придерживаться все руководители Вооруженных сил независимо от звания или должности - говорить правду и давать честные оценки, действовать в рамках замысла командира и брать на себя ответственность за решения, сохранять вверенные им боевые возможности и личный состав, готовить следующее поколение лидеров, делиться полученным опытом, действовать совместно с другими родами войск и соблюдать высочайшие стандарты поведения.

Драпатый отдельно подчеркнул, что в Вооруженных силах "нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости".

О роли штабов

Особое внимание Драпатый уделил функциям штабов, отметив, что они существуют исключительно для поддержки командиров на передовой, должны сокращать бюрократию и ускорять принятие решений. По его словам, стандарт для каждого штаба прост: быть меньше, где это возможно, быстрее, где это необходимо, и полезнее с каждым днем.

"Мы не можем выбирать между ведением войны сегодня и подготовкой к будущей войне. Чтобы добиться успеха, мы должны делать и то, и другое", - пишет главнокомандующий.

Заключение

Завершая колонку, главнокомандующий подчеркнул, что война не обходится без ошибок, однако халатность и сокрытие правды недопустимы - каждую ошибку нужно честно признавать и анализировать. Конечной целью он назвал достижение прочного и справедливого мира и создание таких Вооруженных сил, чтобы в будущем ни один агрессор не рассматривал нападение на Украину как приемлемый способ достижения своих целей.

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