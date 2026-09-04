Драпатий озвучив своє бачення розвитку ЗСУ: Стабілізація фронту – пріоритетна мета

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий поділився своїм баченням розвитку українських Збройних сил.

Про це він написав у колонці для видання Kyiv Independent, інформує Цензор.НЕТ.

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Про призначення та підхід до командування

Драпатий зазначив, що Верховний головнокомандувач та міністр оборони доручили йому командування Збройними силами, і він бере на себе цей обов'язок, усвідомлюючи потребу одночасно вести сьогоднішню війну та готувати армію до майбутнього: "Кожне ухвалене рішення має зміцнювати обороноздатність держави вже зараз".

Головнокомандувач наголосив, що не буде керувати кожним окремим боєм — натомість здійснюватиме командування через визначення намірів, делегуватиме повноваження та вимагатиме підзвітності на кожному рівні.

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Вісім пріоритетних цілей

Драпатий сформулював вісім ключових напрямів своєї роботи:

стабілізація фронту — збереження наявних бойових спроможностей та інтеграція нових для перехоплення ініціативи й кращого захисту людей та інфраструктури;

— збереження наявних бойових спроможностей та інтеграція нових для перехоплення ініціативи й кращого захисту людей та інфраструктури; управління людським капіталом — реформування системи набору, підготовки, служби, ротації та звільнення військових для забезпечення потрібної чисельності й довіри суспільства;

— реформування системи набору, підготовки, служби, ротації та звільнення військових для забезпечення потрібної чисельності й довіри суспільства; єдність зусиль — об'єднання дій усіх видів і родів військ під єдиним задумом без пріоритету вузьких структурних інтересів;

— об'єднання дій усіх видів і родів військ під єдиним задумом без пріоритету вузьких структурних інтересів; прискорення адаптації та інновацій — швидше за ворога впроваджувати уроки війни й нові технології;

— швидше за ворога впроваджувати уроки війни й нові технології; трансформація Збройних сил — модернізація системи командування, доктрини, освіти, логістики та цифрових спроможностей спільно з Міноборони. "Побудова сильніших Збройних сил є життєвою необхідністю, а не завданням для післявоєнного періоду", — наголосив Драпатий;

— модернізація системи командування, доктрини, освіти, логістики та цифрових спроможностей спільно з Міноборони. "Побудова сильніших Збройних сил є життєвою необхідністю, а не завданням для післявоєнного періоду", — наголосив Драпатий; впровадження "командування за місією" — делегування повноважень підлеглим командирам для підвищення швидкості операцій;

— делегування повноважень підлеглим командирам для підвищення швидкості операцій; турбота про особовий склад та ветеранів — належна підготовка, захист від невиправданого ризику, підтримка сімей і вшанування загиблих;

— належна підготовка, захист від невиправданого ризику, підтримка сімей і вшанування загиблих; збереження довіри народу й партнерів — через професійне керівництво, підзвітність та відповідальне управління ресурсами.

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Очікування від командирів

Головнокомандувач окреслив низку принципів, яких, за його словами, повинні дотримуватися всі керівники Збройних сил незалежно від звання чи посади — говорити правду й давати чесні оцінки, діяти в рамках задуму командира та брати на себе відповідальність за рішення, зберігати довірені їм бойові спроможності та особовий склад, готувати наступне покоління лідерів, ділитися отриманим досвідом, діяти спільно з іншими родами військ і дотримуватися найвищих стандартів поведінки.

Драпатий окремо наголосив, що у Збройних силах "немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості".

Про роль штабів

Окрему увагу Драпатий приділив функції штабів, зазначивши, що вони існують виключно для підтримки командирів на передовій, мають скорочувати бюрократію та прискорювати ухвалення рішень. За його словами, стандарт для кожного штабу простий: бути меншим, де це можливо, швидшим, де це необхідно, і кориснішим з кожним днем.

"Ми не можемо обирати між веденням війни сьогодні та підготовкою до майбутньої війни. Щоб досягти успіху, ми маємо робити й те, і інше", — пише головнокомандувач.

Висновок

Завершуючи колонку, головнокомандувач наголосив, що війна не обходиться без помилок, однак недбалість і приховування правди є неприйнятними — кожну помилку потрібно чесно визнавати й аналізувати. Кінцевою метою він назвав досягнення тривалого й справедливого миру та побудову таких Збройних сил, щоб у майбутньому жоден агресор не розглядав напад на Україну як прийнятний спосіб досягнення своїх цілей.

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