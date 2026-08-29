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Новини Річниця Іловайської трагедії
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Я знаю ціну цієї війни. Наш обов’язок - продовжувати боротьбу, - Драпатий вшанував пам’ять полеглих воїнів

іловайськ річниця трагедії

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий вшанував пам'ять військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача.

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Головнокомандувач згадав трагедію Іловайська

Він нагадав, що сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав життя за Україну. Тих, хто загинув в Іловайську. Тих, хто поліг у боях від 2014 року. Тих, кого ми втратили за роки великої війни.

"За кожним іменем - людина. Родина. Побратими, посестри. Життя, яке обірвала російська агресія. Я знаю ціну цієї війни. Бачу її у строю, де назавжди залишається місце полеглого побратима. У підрозділах, які продовжують бій після важких втрат. У родинах, які вже ніколи не дочекаються своїх рідних додому", - зазначив Драпатий.

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Він також наголошує, що ми маємо пам’ятати кожного і кожну.

Vincit qui meminit

"Пам’ятати Іловайськ і те, чого варте слово росії. Пам’ятати ціну помилок, довіри до ворога і втраченої пильності. Але передусім - пам’ятати людей. Тих, хто став на захист своєї країни і віддав за неї найдорожче. Наш обов’язок - бути гідними їх. Продовжувати боротьбу. Захищати Україну. І не дозволити, щоб пам’ять про полеглих стала просто датою у календарі. Vincit qui meminit. Перемагає той, хто пам’ятає. Вічна пам’ять і шана полеглим захисникам і захисницям України", - резюмує головнокомандувач.

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Автор: 

Донецька область (11731) військовослужбовці (5265) Іловайськ (267) День пам’яті захисників України (21) Донецький район (81) Драпатий Михайло (95)
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Топ коментарі
+7
Хтось віддає за Україну життя ,а хтось ніяк не може нажертися що їм війна головне більше урвати, ось наслідок цієї недолугої влади і головний тут президент в якого вся повнота влади і він ні за що не відповідає ,створив хаос на рівному місці ,в той час як ворог щоночі зносить наші міста і інфраструктуру.
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29.08.2026 09:36 Відповісти
+7
Генерал Драпатий винний У Василькові і Бучі? Дивна постава питання.
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29.08.2026 09:37 Відповісти
+3
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава ЗСУ!
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29.08.2026 09:28 Відповісти

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