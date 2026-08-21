Голова Військового комітету НАТО підтвердив Драпатому подальшу військову підтримку України: Безпека України – це наша безпека

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час першої розмови з новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим підтвердив подальшу військову підтримку України з боку Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Драгоне написав у соцмережі Х.

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НАТО продовжить підтримувати Україну

За словами Драгоне, союзники НАТО в Європі та Північній Америці збільшують оборонне виробництво, пришвидшують постачання та підтримують передачу Україні необхідного обладнання.

"Під час нашої розмови я підтвердив постійну військову підтримку НАТО, оскільки Україна мужньо захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", – написав адмірал.

Драгоне також наголосив, що підтримка України важлива для безпеки держав Альянсу.

"Безпека України – це наша безпека, і ми продовжуватимемо стояти поруч з Україною, щоб допомогти досягти справедливого та міцного миру", – заявив він.

Раніше перший посол Нідерландів в Україні у 1992–1996 роках Роберт Серрі заявив, що Україна може стати важливішою для безпеки Європи, ніж стаття 5 Вашингтонського договору.

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