Путін поставив спецслужбам РФ завдання на 2026 рік - "розвалити НАТО і ЄС зсередини", - NYT

Наприкінці 2025 року Володимир Путін провів закриту нараду, під час якої поставив російським спецслужбам і військовим завдання на 2026 рік – "розвалити НАТО і ЄС зсередини". Одним із головних інструментів Кремля має стати дестабілізація західних країн та перевірка єдності Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на посадовців двох країн, обізнаних зі змістом зустрічі.

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РФ може спробувати перевірити єдність НАТО

За даними видання, закрита нарада відбулася у грудні 2025 року. Саме тоді Путін нібито визначив для російських військових і спецслужб завдання щодо підриву НАТО та Євросоюзу зсередини.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на оцінки американської розвідки повідомляв, що Росія може спробувати розколоти НАТО, перевіривши готовність союзників виконувати зобов'язання щодо взаємної оборони.

Серед можливих сценаріїв називали кібератаку, операцію із залученням невпізнаних озброєних груп або обмежене вторгнення до однієї з країн східного флангу НАТО.

Мета такої операції, за оцінками західних розвідок, може полягати не лише у завданні безпосередньої шкоди, а й у провокуванні політичної кризи всередині Альянсу щодо того, як саме відповідати на дії Москви.

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Після України одним із головних пріоритетів Кремля є Молдова

За інформацією NYT, окреме місце у російських планах посідає Молдова. Представники західних спецслужб розповіли виданню, що в переліку зовнішньополітичних цілей Кремля на першому місці залишається захоплення України, а наступною метою є встановлення контролю над Молдовою.

За їхніми даними, Путін досі розраховує захопити південь України, щоб створити сухопутний коридор у напрямку Молдови.

Західні розвідники вважають Молдову стратегічно важливою для РФ через її розташування між Україною та країною НАТО і ЄС – Румунією. У разі встановлення контролю над Молдовою Росія могла б використовувати її територію як плацдарм для подальшого тиску на Україну та Захід.

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Росія посилює гібридні операції проти Європи

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявляв, що гібридні атаки на країни НАТО, особливо на східному фланзі, відбуваються фактично щодня.

За його словами, Москва дедалі активніше проводить операції у "сірій зоні", спрямовані на дестабілізацію європейських урядів та інституцій, а також використовує безпілотники для пошуку слабких місць у системах безпеки.

На цьому тлі Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури, зокрема дамб, газопроводів та електростанцій.

Reuters раніше з посиланням на представника розвідки однієї з балтійських держав повідомляв, що російські військові та спецслужби розглядають можливість провокації із застосуванням дронів українського виробництва. За словами співрозмовника агентства, дозвіл на таку операцію мало б надати вище керівництво РФ, включно з Путіним.

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