Росія вербує криміналітет у Латвії для диверсій і атак проти об’єктів, пов’язаних з Україною, - СДБ

Російські спецслужби намагаються вербувати в Латвії осіб, пов’язаних із кримінальним середовищем, для підготовки диверсій, зокрема проти об’єктів, пов’язаних з підтримкою України.

Про це заявив начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, протягом минулого року в Латвії сталося кілька інцидентів, які розслідуються як можливі диверсії, організовані за завданням російських спецслужб.

Зокрема, було викрито групу осіб, які у 2023 році підпалили підприємство, задіяне в оборонному проєкті. Ті самі фігуранти планували підпали вантажівок з українськими номерами на території об’єкта критичної інфраструктури. Серед потенційних цілей також значилися меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими матеріалами та військові об’єкти.

Межвієтс зазначив, що Росія переважно вербує людей з кримінальним минулим - колишніх ув’язнених та осіб, причетних до незаконної діяльності. За його словами, такі люди мають широке коло контактів, що дозволяє російським спецслужбам залучати до диверсій інших осіб.

За даними СДБ, частина завербованих осіб діяла за гроші, займаючись збором інформації та організацією диверсій. Водночас є й ті, хто добровільно співпрацює з РФ з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають чотири особи, затримані на початку року, троє з них - громадяни Латвії. Їх підозрюють у шпигунстві, зокрема у зборі розвідданих про цивільну та військову критичну інфраструктуру Латвії, а також про осіб і організації, що підтримують Україну.

У СДБ повідомили, що в полі зору служби перебувають й інші підозрювані, тому кількість затриманих у цій справі може зрости.

