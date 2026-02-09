Росія вербує криміналітет у Латвії для диверсій і атак проти об’єктів, пов’язаних з Україною, - СДБ
Російські спецслужби намагаються вербувати в Латвії осіб, пов’язаних із кримінальним середовищем, для підготовки диверсій, зокрема проти об’єктів, пов’язаних з підтримкою України.
Про це заявив начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За його словами, протягом минулого року в Латвії сталося кілька інцидентів, які розслідуються як можливі диверсії, організовані за завданням російських спецслужб.
Зокрема, було викрито групу осіб, які у 2023 році підпалили підприємство, задіяне в оборонному проєкті. Ті самі фігуранти планували підпали вантажівок з українськими номерами на території об’єкта критичної інфраструктури. Серед потенційних цілей також значилися меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими матеріалами та військові об’єкти.
Межвієтс зазначив, що Росія переважно вербує людей з кримінальним минулим - колишніх ув’язнених та осіб, причетних до незаконної діяльності. За його словами, такі люди мають широке коло контактів, що дозволяє російським спецслужбам залучати до диверсій інших осіб.
За даними СДБ, частина завербованих осіб діяла за гроші, займаючись збором інформації та організацією диверсій. Водночас є й ті, хто добровільно співпрацює з РФ з ідеологічних мотивів.
Наразі під вартою перебувають чотири особи, затримані на початку року, троє з них - громадяни Латвії. Їх підозрюють у шпигунстві, зокрема у зборі розвідданих про цивільну та військову критичну інфраструктуру Латвії, а також про осіб і організації, що підтримують Україну.
У СДБ повідомили, що в полі зору служби перебувають й інші підозрювані, тому кількість затриманих у цій справі може зрости.
След «Атласа»: как ФСБ спалила собственную операцию
Продолжение расследования покушения на генерала ГРУ Алексеева В.
Ранее мы увидели, что покушение на первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева, отставка Сергея Иванова и «авария» Александра Волосова укладываются в единую логику внутренней зачистки перед выходом из войны. Теперь появились данные, которые позволяют разобрать механику самой операции - и понять, почему «украинский след» разваливается на глазах.
Троица: механизатор, эксперт и соседка
ФСБ объявила о задержании двух подозреваемых и назвала еще одну фигурантку.
Первый - 66-летний Любомир Корба, уроженец Тернополя с российским гражданством. Механизатор по специальности. Жил в Москве еще с 1990-х, встречался с москвичкой Анной Морозовой, пытался заниматься торговлей - не сложилось, фирму ликвидировали в 2010 году. Вернулся в Тернополь, женился. В конце 2025 года снова появился в Москве, поселился у Морозовой на Можайском шоссе. Ее сейчас допрашивают - именно она могла предоставить Корбе жилье и свой старый Mercedes.
Второй - Виктор Васин, 66 лет. ФСБ представила его как «возможного соучастника». По данным ВЧК-ОГПУ, последнее место работы - ГБУ «Жилищник района Щукино», того самого района, где произошло покушение.
Третья - Зинаида Серебрицкая, жительница дома на Волоколамском шоссе, где расстреляли Алексеева. Родом из села Хорошее на Луганщине. В июле 2025 года продавала дом в родном селе через Росреестр. В домовых чатах Telegram активно обсуждала вопросы доступа к подъезду, коды домофонов, работу охраны. 3 февраля - за три дня до покушения - спрашивала соседей, как уточнить код домофона.
На первый взгляд - набор случайных людей: механизатор из Тернополя, работник жилищно-коммунального хозяйства, соседка из Луганщины. Идеальная картина для нарратива об «украинском следе»: два фигуранта с украинскими корнями, одна - из оккупированной Луганщины.
Но Христо Грозев сломал эту конструкцию одним фактом.
«Атлас»: ФСБшная контора в резюме «соучастника»
Грозев установил, что Виктор Васин - не работник «Жилищника». Точнее, не только он. Как минимум до августа 2025 года Васин работал главным экспертом в НТЦ «Атлас» - научно-техническом центре, созданном ФСБ и переданном в 2017 году в состав «Ростеха». «Атлас» специализируется на разработке систем наблюдения и слежения. Это не абстрактная контора - это структура, которая производит оборудование для оперативной работы спецслужб.
Архивное резюме Васина за 2014 год указывает на окончание военной командной академии связи. Он описывает себя как «мастера военного дела», «начальника станции спутниковой связи» и «старшего офицера - начальника штаба полка». В резюме на HeadHunter, обновленном за неделю до покушения, Васин перечисляет свои компетенции: «организация режима секретности, сохранение гостайны, строительство и ввод в эксплуатацию военных комплексов связи».
Это кадровый военный связист и специалист по слежению, всю сознательную жизнь связанный со спецслужбами. Не «возможный соучастник» и не работник ЖЭКа. И именно он, по данным РБК, обеспечил Корбу пистолетом Макарова.
Десятилетняя связь
Финансовые контакты Корбы с Васиным зафиксированы с 2016 года. Денежные переводы от Васина Корбе - 24 января 2016 на сумму 3000 и 4 июля 2016 на сумму 1500. В обоих случаях Корба указан как получатель, Васин - как связанное лицо.
Десять лет связи между механизатором из Тернополя и специалистом по слежению из ФСБшного «Атласа». Это не случайное знакомство. Это оперативный контакт, который активировали, когда настало время.
В конце 2025 года Корба «неожиданно» возобновил отношения со своей старой подругой Морозовой и приехал в Москву. Легенда идеальная: мужчина возвращается к женщине, которой когда-то разбил сердце. Морозова жила одна больше десяти лет, не общалась с родственниками из-за имущественных конфликтов. Идеальная конспиративная квартира - человек, которого никто не посещает и который никому не отчитывается.
Серебрицкая: глаза и уши в доме
Зинаида Серебрицкая - жительница дома, где произошло покушение. Ее роль в схеме очевидна из домовых чатов. Она систематически собирала информацию, которая была критической для операции: коды домофонов, расписание охраны, порядок доступа к подъезду. Ее вопрос за три дня до покушения - как уточнить код домофона - не был бытовым любопытством. Это была последняя проверка перед операцией.
Женщина из Луганщины, которая летом 2025 продавала недвижимость на оккупированной территории через Росреестр. Идеальный второй элемент «украинского следа»: Корба из Тернополя, Серебрицкая из Луганщины. География подозреваемых нарисована под нужный нарратив.
Анатомия подставы
Теперь вся операция читается как классическая схема ФСБ с использованием агентуры под чужим флагом.
Шаг первый - заблаговременно построить сеть с «правильными» биографиями. Корба - украинские корни, Серебрицкая - Луганщина. Оба - граждане РФ, оба достаточно давно живут в Москве, чтобы иметь бытовое прикрытие. Васин - связной и техническое обеспечение, человек, который знает, как организовать слежку, обеспечить оружием, просчитать маршруты.
Шаг второй - активировать сеть. Корба приезжает в Москву в конце 2025 под легендой возвращения к старой подруге. Серебрицкая через домовые чаты уточняет последние детали. Васин передает пистолет.
Шаг третий - исполнение. Киллер в массивной куртке, шапке и маске входит в подъезд со своим ключом во время смены охраны. Камеры не фиксируют лица - никакого шанса идентифицировать. Стреляет профессионально. Выходит беспрепятственно.
Шаг четвертый - отработка «украинского следа». Лавров немедленно обвиняет Киев. Корбу «задерживают» в Дубае, Васина - в Москве. Историю запускают через ФСБ и провластные каналы.
Шаг пятый - прокол. ФСБ допустила ошибку, которая стала типичной для российских спецслужб после Солсбери: не проверила, «спалены» ли собственные агенты. Васин с его ФСБшным «Атласом», военной академией связи и резюме о «режиме секретности и сохранении гостайны» - это не фигура, которую можно выдать за бытового соучастника. Грозев нашел его за несколько часов.
Два зайца одним выстрелом
Покушение на Алексеева должно было решить две задачи одновременно. Первое - устранить генерала, способного снова запустить маховик эскалации, человека, который создал «Вагнер», координировал автономные операции и отказался идти на почетную пенсию.
Второе - создать информационный повод для давления на Киев во время переговоров в Абу-Даби, обвинив Украину в попытке сорвать мирный процесс.
С первым зайцем вышло не до конца: Алексеев выжил, прооперирован, пришел в сознание, разговаривает. Со вторым - не вышло совсем. Васин с «Атласом» перечеркнул весь нарратив. Если заказчик - Киев, то почему стрелку помогал кадровый специалист ФСБшной компании по слежению, связанный с подозреваемым десять лет?
Ответ лежит на поверхности: заказчик - не Киев, заказчик - та самая система, которая одновременно убрала Иванова из РФПИ, организовала «неисправные тормоза» для Волосова и выстрелила в Алексеева на лестничной площадке.
Разница лишь в том, что на этот раз система забыла проверить резюме собственного агента на HeadHunter."
наразі підар алексєєв мав певну та конкретну роль у перемовинах в абу-дабі
от ***** з метою приховати свої гріхи й наказав фсбі ліквідувати цьоо підара алексєєва, а операцію з ліквідації обставити як під чужим прапором, тодто наче це Україна, і за завданням ***** коняка лавров у день замаху це відразу ж і заліпив, звинувативши Україну
єдине, шо грозєв не написав, так це те, шо фсба на причетність до замаху на підара алексєєва ще й міряє Польщу з мотивів того, шо син корби любош корба є громадянином Польщі, проживає у Катовіце та начеб-то саме через нього було зроблено замовлення на підара алексєєва
у такий спосіб ***** ще має намір Польщу звинуватити у зриві "мирних" перемовин в ОАЕ
Натомість обсрілися кацапи норм із фсб-шним атласом, офіцером фсби васіним та луганчанкою серебрицькою - активною прокацапською активісткою, яка ще з 14-го на Луганщині здавала Патріотів фсбі.