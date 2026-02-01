Агенти РФ організували підпал сільради на Буковині

На Буковині правоохоронці викрили підпал адміністративної будівлі, до якого причетні двоє іноземців.

За інформацією слідства, двоє громадян Молдови діяли на замовлення російських спецслужб. Чоловіків завербували через месенджер Телеграм, де вони отримали завдання здійснити підпал об’єкта місцевого самоврядування. Метою злочину було залякування населення та дестабілізація ситуації в регіоні.

Обставини підпалу на Буковині

За даними правоохоронців, іноземці прибули на територію України наприкінці 2025 року та тимчасово проживали у Чернівцях. Після підготовки вони вирушили до Мамаївської громади, де вночі розбили вікно будівлі сільської ради та підпалили приміщення легкозаймистою речовиною.

Свої дії зловмисники зафіксували на відео для звіту замовникам. Унаслідок пожежі було завдано матеріальних збитків на суму близько 700 тисяч гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано як терористичний акт, – повідомили в обласній прокуратурі. Після скоєного підозрювані намагалися залишити регіон, однак їх затримали у сусідній області. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування та правова оцінка

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Слідчі встановлюють можливих спільників та канали зв’язку із представниками російських спецслужб. У прокуратурі зазначають, що цей злочин є складовою гібридної агресії Росії проти України та спрямований на підрив внутрішньої стабільності держави.

Правоохоронні органи закликають громадян повідомляти про підозрілі дії та контакти з невідомими особами в мережі. Розслідування триває.

Топ коментарі
+19
Диверсанти. Налякали мешканців селища. Як же вони тепер без сільради і голови сільради будуть жити?
01.02.2026 20:04 Відповісти
+16
Ага стратегічно важливий об'єкт))).
01.02.2026 20:05 Відповісти
+16
Сільрада, агенти РФ - Квентін Тарантіно курить.
01.02.2026 20:07 Відповісти
Убирайте картинку. Под такую новость нужен тигр с прожектором
01.02.2026 20:22 Відповісти
Операция "Сельсовет". Однако, всякое возможно, вспоминая Космодемьянскую...
01.02.2026 20:07 Відповісти
Я більше переймаюсь щоб не спалили забігайлівку в магазині. Це буде тяжким ударом по обороноздатності країни.
01.02.2026 20:11 Відповісти
А якщо бордель спалять? Хлопи скажуть, тю , був один пункт незламності і той не вберегли..
01.02.2026 20:27 Відповісти
Сільрада, агенти РФ - Квентін Тарантіно курить.
01.02.2026 20:07 Відповісти
які ж це агенти-вони просто шукали "легких заробітків у телеграм-каналах". Ім загрожує 2 роки умовно, наш суд найгуманніший у світі
01.02.2026 20:09 Відповісти
Ну звісно. Агентам кацапні немає більше чим займатися. Рука мацкви всюди.
01.02.2026 20:10 Відповісти
це імпортні маладагвардєйци. На Буковині своїх не вистачає.
01.02.2026 20:11 Відповісти
ФСБ однозначно ретельно готували цю спецоперацію не один місяць, адже в результаті її проведення залякане населення Буквини повинне було різко дестабілізувати ситуацію в регіоні. Слава нашим правоохоронцям, які ще раз переконливо довели, що їх тотальне бронювання абсолютно необхідне для виживання держави!
01.02.2026 20:14 Відповісти
роми як завжди переплутали будівлю?
01.02.2026 20:17 Відповісти
Мистецтво заголовків від прафісіоналів та речників!!!
Може на агентів а долбозьобів, які через телеграм підзаробляють ??
Агенти в урядовому кварталі на Потужних посадах сидять
01.02.2026 20:25 Відповісти
А Іво Бобуль шо каже?
01.02.2026 20:37 Відповісти
Яка країна - такий і теракт!
01.02.2026 21:08 Відповісти
слідуюча ціль їх була фабрика баянів в крижополі
01.02.2026 21:29 Відповісти
01.02.2026 21:53 Відповісти
Які замовники - такий і теракт.
01.02.2026 21:57 Відповісти
"Целью преступления было запугивание населения и дестабилизация ситуации в регионе" та шо там регіон . вся Україна після такого теракту запугана і дестабілізована
01.02.2026 22:01 Відповісти
Вуйку! - Га! - Шо ви палите? - Тютюн, люльку, папіроси, цигарки. - А як того не буде? - Ги-ги, то запалю сільраду...
PS. Мамаївці - то файне село. Є шо згадати...
02.02.2026 17:41 Відповісти
 
 