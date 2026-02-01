Агенти РФ організували підпал сільради на Буковині
На Буковині правоохоронці викрили підпал адміністративної будівлі, до якого причетні двоє іноземців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
За інформацією слідства, двоє громадян Молдови діяли на замовлення російських спецслужб. Чоловіків завербували через месенджер Телеграм, де вони отримали завдання здійснити підпал об’єкта місцевого самоврядування. Метою злочину було залякування населення та дестабілізація ситуації в регіоні.
Обставини підпалу на Буковині
За даними правоохоронців, іноземці прибули на територію України наприкінці 2025 року та тимчасово проживали у Чернівцях. Після підготовки вони вирушили до Мамаївської громади, де вночі розбили вікно будівлі сільської ради та підпалили приміщення легкозаймистою речовиною.
Свої дії зловмисники зафіксували на відео для звіту замовникам. Унаслідок пожежі було завдано матеріальних збитків на суму близько 700 тисяч гривень.
Дії підозрюваних кваліфіковано як терористичний акт, – повідомили в обласній прокуратурі. Після скоєного підозрювані намагалися залишити регіон, однак їх затримали у сусідній області. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Розслідування та правова оцінка
Обвинувальний акт уже скерували до суду. Слідчі встановлюють можливих спільників та канали зв’язку із представниками російських спецслужб. У прокуратурі зазначають, що цей злочин є складовою гібридної агресії Росії проти України та спрямований на підрив внутрішньої стабільності держави.
Правоохоронні органи закликають громадян повідомляти про підозрілі дії та контакти з невідомими особами в мережі. Розслідування триває.
- Раніше ми повідомляли, що СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які здійснювали підпали у Кропивницькому та Чернівцях.
ФСБ однозначно ретельно готували цю спецоперацію не один місяць, адже в результаті її проведення залякане населення Буквини повинне було різко дестабілізувати ситуацію в регіоні. Слава нашим правоохоронцям, які ще раз переконливо довели, що їх тотальне бронювання абсолютно необхідне для виживання держави!
Може на агентів а долбозьобів, які через телеграм підзаробляють ??
Агенти в урядовому кварталі на Потужних посадах сидять
PS. Мамаївці - то файне село. Є шо згадати...