РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9505 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией
3 992 23

Агенты РФ организовали поджог сельсовета на Буковине

Поджог сельсовету на Буковине

На Буковине правоохранители раскрыли поджог административного здания, к которому причастны двое иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации следствия, двое граждан Молдовы действовали по заказу российских спецслужб. Мужчин завербовали через мессенджер Телеграм, где они получили задание совершить поджог объекта местного самоуправления. Целью преступления было запугивание населения и дестабилизация ситуации в регионе.

Читайте также: РФ обманом вербует граждан Бангладеш на войну против Украины, - AP

Обстоятельства поджога на Буковине

По данным правоохранителей, иностранцы прибыли на территорию Украины в конце 2025 года и временно проживали в Черновцах. После подготовки они отправились в Мамаевскую громаду, где ночью разбили окно здания сельского совета и подожгли помещение легковоспламеняющимся веществом.

Свои действия злоумышленники зафиксировали на видео для отчета заказчикам. Вследствие пожара был нанесен материальный ущерб на сумму около 700 тысяч гривен.

"Действия подозреваемых квалифицированы как террористический акт", – сообщили в областной прокуратуре. После содеянного подозреваемые пытались покинуть регион, однако их задержали в соседней области. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: С 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины, - Третий армейский корпус

Расследование и правовая оценка

Обвинительный акт уже направлен в суд. Следователи устанавливают возможных сообщников и каналы связи с представителями российских спецслужб. В прокуратуре отмечают, что это преступление является составной частью гибридной агрессии России против Украины и направлено на подрыв внутренней стабильности государства.

Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о подозрительных действиях и контактах с неизвестными лицами в сети. Расследование продолжается.

Читайте также: В Кении раскрыли схему вербовки людей для войны России против Украины

Автор: 

задержание (6539) поджог (1146) спецслужбы (468) вербовка (319)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Диверсанти. Налякали мешканців селища. Як же вони тепер без сільради і голови сільради будуть жити?
показать весь комментарий
01.02.2026 20:04 Ответить
+16
Ага стратегічно важливий об'єкт))).
показать весь комментарий
01.02.2026 20:05 Ответить
+16
Сільрада, агенти РФ - Квентін Тарантіно курить.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Убирайте картинку. Под такую новость нужен тигр с прожектором
показать весь комментарий
01.02.2026 20:22 Ответить
Диверсанти. Налякали мешканців селища. Як же вони тепер без сільради і голови сільради будуть жити?
показать весь комментарий
01.02.2026 20:04 Ответить
Ага стратегічно важливий об'єкт))).
показать весь комментарий
01.02.2026 20:05 Ответить
Операция "Сельсовет". Однако, всякое возможно, вспоминая Космодемьянскую...
показать весь комментарий
01.02.2026 20:07 Ответить
Я більше переймаюсь щоб не спалили забігайлівку в магазині. Це буде тяжким ударом по обороноздатності країни.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:11 Ответить
А якщо бордель спалять? Хлопи скажуть, тю , був один пункт незламності і той не вберегли..
показать весь комментарий
01.02.2026 20:27 Ответить
Сільрада, агенти РФ - Квентін Тарантіно курить.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:07 Ответить
які ж це агенти-вони просто шукали "легких заробітків у телеграм-каналах". Ім загрожує 2 роки умовно, наш суд найгуманніший у світі
показать весь комментарий
01.02.2026 20:09 Ответить
Ну звісно. Агентам кацапні немає більше чим займатися. Рука мацкви всюди.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:10 Ответить
це імпортні маладагвардєйци. На Буковині своїх не вистачає.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:11 Ответить
Метою злочину було залякування населення та дестабілізація ситуації в регіоні. Джерело: https://censor.net/ua/n3598346

ФСБ однозначно ретельно готували цю спецоперацію не один місяць, адже в результаті її проведення залякане населення Буквини повинне було різко дестабілізувати ситуацію в регіоні. Слава нашим правоохоронцям, які ще раз переконливо довели, що їх тотальне бронювання абсолютно необхідне для виживання держави!
показать весь комментарий
01.02.2026 20:14 Ответить
роми як завжди переплутали будівлю?
показать весь комментарий
01.02.2026 20:17 Ответить
Мистецтво заголовків від прафісіоналів та речників!!!
Може на агентів а долбозьобів, які через телеграм підзаробляють ??
Агенти в урядовому кварталі на Потужних посадах сидять
показать весь комментарий
01.02.2026 20:25 Ответить
А Іво Бобуль шо каже?
показать весь комментарий
01.02.2026 20:37 Ответить
Яка країна - такий і теракт!
показать весь комментарий
01.02.2026 21:08 Ответить
слідуюча ціль їх була фабрика баянів в крижополі
показать весь комментарий
01.02.2026 21:29 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2026 21:53 Ответить
Які замовники - такий і теракт.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:57 Ответить
"Целью преступления было запугивание населения и дестабилизация ситуации в регионе" та шо там регіон . вся Україна після такого теракту запугана і дестабілізована
показать весь комментарий
01.02.2026 22:01 Ответить
Вуйку! - Га! - Шо ви палите? - Тютюн, люльку, папіроси, цигарки. - А як того не буде? - Ги-ги, то запалю сільраду...
PS. Мамаївці - то файне село. Є шо згадати...
показать весь комментарий
02.02.2026 17:41 Ответить
 
 