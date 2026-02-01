Агенты РФ организовали поджог сельсовета на Буковине
На Буковине правоохранители раскрыли поджог административного здания, к которому причастны двое иностранцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
По информации следствия, двое граждан Молдовы действовали по заказу российских спецслужб. Мужчин завербовали через мессенджер Телеграм, где они получили задание совершить поджог объекта местного самоуправления. Целью преступления было запугивание населения и дестабилизация ситуации в регионе.
Обстоятельства поджога на Буковине
По данным правоохранителей, иностранцы прибыли на территорию Украины в конце 2025 года и временно проживали в Черновцах. После подготовки они отправились в Мамаевскую громаду, где ночью разбили окно здания сельского совета и подожгли помещение легковоспламеняющимся веществом.
Свои действия злоумышленники зафиксировали на видео для отчета заказчикам. Вследствие пожара был нанесен материальный ущерб на сумму около 700 тысяч гривен.
"Действия подозреваемых квалифицированы как террористический акт", – сообщили в областной прокуратуре. После содеянного подозреваемые пытались покинуть регион, однако их задержали в соседней области. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование и правовая оценка
Обвинительный акт уже направлен в суд. Следователи устанавливают возможных сообщников и каналы связи с представителями российских спецслужб. В прокуратуре отмечают, что это преступление является составной частью гибридной агрессии России против Украины и направлено на подрыв внутренней стабильности государства.
Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о подозрительных действиях и контактах с неизвестными лицами в сети. Расследование продолжается.
- Ранее мы сообщали, что СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, которые совершали поджоги в Кропивницком и Черновцах.
ФСБ однозначно ретельно готували цю спецоперацію не один місяць, адже в результаті її проведення залякане населення Буквини повинне було різко дестабілізувати ситуацію в регіоні. Слава нашим правоохоронцям, які ще раз переконливо довели, що їх тотальне бронювання абсолютно необхідне для виживання держави!
Може на агентів а долбозьобів, які через телеграм підзаробляють ??
Агенти в урядовому кварталі на Потужних посадах сидять
PS. Мамаївці - то файне село. Є шо згадати...