Россия вербует криминалитет в Латвии для диверсий и атак против объектов, связанных с Украиной, - СДБ

Российские спецслужбы пытаются вербовать в Латвии лиц, связанных с криминальной средой, для подготовки диверсий, в частности - против объектов, связанных с поддержкой Украины.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, в течение прошлого года в Латвии произошло несколько инцидентов, которые расследуются как возможные диверсии, организованные по заданию российских спецслужб.

В частности, была разоблачена группа лиц, которые в 2023 году подожгли предприятие, задействованное в оборонном проекте. Те же фигуранты планировали поджоги грузовиков с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Среди потенциальных целей также числились мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися материалами и военные объекты.

Межвиетс отметил, что Россия преимущественно вербует людей с криминальным прошлым - бывших заключенных и лиц, причастных к незаконной деятельности. По его словам, такие люди имеют широкий круг контактов, что позволяет российским спецслужбам привлекать к диверсиям других лиц.

По данным СГБ, часть завербованных лиц действовала за деньги, занимаясь сбором информации и организацией диверсий. В то же время есть и те, кто добровольно сотрудничает с РФ по идеологическим мотивам.

В настоящее время под стражей находятся четыре человека, задержанные в начале года, трое из них - граждане Латвии. Их подозревают в шпионаже, в частности в сборе разведданных о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также о лицах и организациях, поддерживающих Украину.

В СДБ сообщили, что в поле зрения службы находятся и другие подозреваемые, поэтому количество задержанных по этому делу может увеличиться.

