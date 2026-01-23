Прокуроры обеспечили 17 лет тюрьмы диверсанту за поджоги релейных шкафов железной дороги в Харькове

По поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 41-летнего мужчину в совершении диверсии в условиях военного положения

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Цензор.НЕТ.

С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок заключения составляет 17 лет.

Прокуроры доказали, что в июне 2024 года мужчина через мессенджер Telegram согласился на "легкий заработок", а именно за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки в Харькове.

Именно эти объекты обеспечивают работу автоматики и безопасность железнодорожного движения. Целью диверсий было нарушение логистики и осложнение поставок техники и боеприпасов для Сил обороны Украины на харьковском направлении.

Он взламывал металлические двери шкафов, обливал оборудование горючим составом и поджигал. Последствия поджогов он фиксировал на видео и отправлял "отчеты" куратору. Всего диверсант успел повредить три релейных шкафа, за каждый "заказ" получая около 9 тысяч гривен.

В результате противоправных действий АО "Укрзализныця" нанесен материальный ущерб на сумму более 100 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его во время очередного поджога в июне 2024 года. С тех пор он находился под стражей. В суде обвиняемый вину не признал, однако суд согласился с доводами стороны обвинения и признал их обоснованными и подтвержденными доказательствами.

