РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11020 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией украинцев для диверсий
806 8

Прокуроры обеспечили 17 лет тюрьмы диверсанту за поджоги релейных шкафов железной дороги в Харькове

По поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 41-летнего мужчину в совершении диверсии в условиях военного положения

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок заключения составляет 17 лет.

Прокуроры доказали, что в июне 2024 года мужчина через мессенджер Telegram согласился на "легкий заработок", а именно за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки в Харькове.

Именно эти объекты обеспечивают работу автоматики и безопасность железнодорожного движения. Целью диверсий было нарушение логистики и осложнение поставок техники и боеприпасов для Сил обороны Украины на харьковском направлении.

Он взламывал металлические двери шкафов, обливал оборудование горючим составом и поджигал. Последствия поджогов он фиксировал на видео и отправлял "отчеты" куратору. Всего диверсант успел повредить три релейных шкафа, за каждый "заказ" получая около 9 тысяч гривен.

В результате противоправных действий АО "Укрзализныця" нанесен материальный ущерб на сумму более 100 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его во время очередного поджога в июне 2024 года. С тех пор он находился под стражей. В суде обвиняемый вину не признал, однако суд согласился с доводами стороны обвинения и признал их обоснованными и подтвержденными доказательствами.

Автор: 

поджог (1141) Харьков (7810) диверсия (379) Офис Генпрокурора (3060)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ці прокурори наносять збитків на мільйони, але їх ніхто не садить.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:36 Ответить
Тєрпіла отримав 17 років за шафи, а "нормальні пацани", які розвалили енергетику Держави отримали квиток в Ізраїль.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:45 Ответить
"Він зламував металеві двері шаф, обливав обладнання горючою сумішшю та підпалював."
Справедливо було б його самого ****** горючою сумішшю та підпалити.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:51 Ответить
Шалена робота прокурорів- за матеріалами, наданими спецслужбами, написати обвинувачення і не прої..ти строки! Бо для потрібних людей, можна строки і прої..ти, за догану отримати немалий кеш, це ж так вигідно!
показать весь комментарий
23.01.2026 17:26 Ответить
****** пі..ораса сумішшю і......
показать весь комментарий
23.01.2026 18:01 Ответить
В іншому разі обміняють на луГандонського бомжа, який через місяць повернеться в Гандонію для чергового обміну.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:04 Ответить
Я безумовно за пожиттєве цій тварюці, та звідки взялося 17? Ніби у нас макс. 15, ну, а далі пожиттєве. Я шось пропустив?
показать весь комментарий
23.01.2026 18:50 Ответить
Мабуть тому: "З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув'язнення становить 17 років."
показать весь комментарий
23.01.2026 18:52 Ответить
 
 