Прокурори забезпечили 17 років ув’язнення диверсанту за підпали релейних шаф залізниці в Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Цензор.НЕТ.

З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув’язнення становить 17 років.

Прокурори довели, що у червні 2024 року чоловік через месенджер Telegram погодився на "легкий заробіток", а саме за грошову винагороду підпалювати релейні шафи систем сигналізації, централізації та блокування у Харкові.

Саме ці об’єкти забезпечують роботу автоматики та безпеку залізничного руху. Метою диверсій було порушення логістики та ускладнення постачання техніки і боєприпасів для Сил оборони України на харківському напрямку.

Він зламував металеві двері шаф, обливав обладнання горючою сумішшю та підпалював. Наслідки підпалів він фіксував на відео і надсилав "звіти" куратору. Загалом диверсант устиг пошкодити три релейні шафи, за кожне "замовлення" отримуючи близько 9 тисяч гривень.

У результаті протиправних дій АТ "Укрзалізниця" завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час чергового підпалу у червні 2024 року. Відтоді він перебував під вартою. У суді обвинувачений вину не визнав, однак суд погодився з доводами сторони обвинувачення та визнав їх обґрунтованими і такими, що підтверджуються доказами.

