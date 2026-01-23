Прокурори забезпечили 17 років ув’язнення диверсанту за підпали релейних шаф залізниці в Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув’язнення становить 17 років.

Прокурори довели, що у червні 2024 року чоловік через месенджер Telegram погодився на "легкий заробіток", а саме за грошову винагороду підпалювати релейні шафи систем сигналізації, централізації та блокування у Харкові.

Саме ці об’єкти забезпечують роботу автоматики та безпеку залізничного руху. Метою диверсій було порушення логістики та ускладнення постачання техніки і боєприпасів для Сил оборони України на харківському напрямку.

Він зламував металеві двері шаф, обливав обладнання горючою сумішшю та підпалював. Наслідки підпалів він фіксував на відео і надсилав "звіти" куратору. Загалом диверсант устиг пошкодити три релейні шафи, за кожне "замовлення" отримуючи близько 9 тисяч гривень.

У результаті протиправних дій АТ "Укрзалізниця" завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час чергового підпалу у червні 2024 року. Відтоді він перебував під вартою. У суді обвинувачений вину не визнав, однак суд погодився з доводами сторони обвинувачення та визнав їх обґрунтованими і такими, що підтверджуються доказами.

Читайте: Понад $42 тисячі за уникнення мобілізації: у трьох регіонах повідомлено про підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ці прокурори наносять збитків на мільйони, але їх ніхто не садить.
23.01.2026 16:36 Відповісти
Тєрпіла отримав 17 років за шафи, а "нормальні пацани", які розвалили енергетику Держави отримали квиток в Ізраїль.
23.01.2026 16:45 Відповісти
"Він зламував металеві двері шаф, обливав обладнання горючою сумішшю та підпалював."
Справедливо було б його самого ****** горючою сумішшю та підпалити.
23.01.2026 16:51 Відповісти
Шалена робота прокурорів- за матеріалами, наданими спецслужбами, написати обвинувачення і не прої..ти строки! Бо для потрібних людей, можна строки і прої..ти, за догану отримати немалий кеш, це ж так вигідно!
23.01.2026 17:26 Відповісти
****** пі..ораса сумішшю і......
23.01.2026 18:01 Відповісти
В іншому разі обміняють на луГандонського бомжа, який через місяць повернеться в Гандонію для чергового обміну.
23.01.2026 18:04 Відповісти
Я безумовно за пожиттєве цій тварюці, та звідки взялося 17? Ніби у нас макс. 15, ну, а далі пожиттєве. Я шось пропустив?
23.01.2026 18:50 Відповісти
Мабуть тому: "З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув'язнення становить 17 років."
23.01.2026 18:52 Відповісти
 
 