Прокурори забезпечили 17 років ув’язнення диверсанту за підпали релейних шаф залізниці в Харкові
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув’язнення становить 17 років.
Прокурори довели, що у червні 2024 року чоловік через месенджер Telegram погодився на "легкий заробіток", а саме за грошову винагороду підпалювати релейні шафи систем сигналізації, централізації та блокування у Харкові.
Саме ці об’єкти забезпечують роботу автоматики та безпеку залізничного руху. Метою диверсій було порушення логістики та ускладнення постачання техніки і боєприпасів для Сил оборони України на харківському напрямку.
Він зламував металеві двері шаф, обливав обладнання горючою сумішшю та підпалював. Наслідки підпалів він фіксував на відео і надсилав "звіти" куратору. Загалом диверсант устиг пошкодити три релейні шафи, за кожне "замовлення" отримуючи близько 9 тисяч гривень.
У результаті протиправних дій АТ "Укрзалізниця" завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали його під час чергового підпалу у червні 2024 року. Відтоді він перебував під вартою. У суді обвинувачений вину не визнав, однак суд погодився з доводами сторони обвинувачення та визнав їх обґрунтованими і такими, що підтверджуються доказами.
Справедливо було б його самого ****** горючою сумішшю та підпалити.