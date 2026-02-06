Норвегия ожидает роста российского шпионажа на фоне поддержки Украины, - Reuters
Норвежская служба внутренней безопасности PST считает, что в 2026 году Россия активизирует разведывательную деятельность в Норвегии, сосредоточившись на арктических регионах и архипелаге Шпицберген.
Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
В службе заявили, что все больше обеспокоены возможными попытками российских спецслужб нацелиться на энергетическую инфраструктуру Норвегии как физически, так и с помощью кибератак.
"Мы ожидаем, что российские спецслужбы усилят свою деятельность в Норвегии в 2026 году, продолжая сосредотачиваться на военных целях и учениях союзников, поддержке Норвегией Украины и операциях на Крайнем Севере и в Арктическом регионе", - заявили в PST.
По данным службы, особый интерес для России представляют самые северные округа Норвегии и архипелаг Шпицберген. Также, по оценке PST, Москва, вероятно, продолжит наблюдение вдоль норвежского побережья и картографирование критической инфраструктуры с использованием гражданских судов.
Цель - объекты, связанные с поддержкой Украины
В службе не исключают и диверсионных операций. "Российская разведка может увидеть выгоду в проведении диверсионных операций против целей в Норвегии в 2026 году", - отметили в PST.
Наиболее вероятными целями называют объекты недвижимости и логистическую инфраструктуру, связанные с поддержкой Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году, однако под угрозой может оказаться и гражданская инфраструктура.
Вербовка украинцев в Норвегии
Отдельно PST обратила внимание на то, что российские спецслужбы все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или осуществления диверсий. Учитывая, что в стране находится около 100 тысяч украинских беженцев, такие попытки представляют "серьезный вызов".
