Норвегія очікує зростання російського шпигунства на тлі підтримки України, - Reuters
Норвезька служба внутрішньої безпеки PST вважає, що у 2026 році Росія активізує розвідувальну діяльність у Норвегії, зосередившись на арктичних регіонах і архіпелазі Шпіцберген.
Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.
У службі заявили, що дедалі більше занепокоєні можливими спробами російських спецслужб націлитися на енергетичну інфраструктуру Норвегії як фізично, так і за допомогою кібератак.
"Ми очікуємо, що російські спецслужби посилять свою діяльність у Норвегії у 2026 році, продовжуючи зосереджуватися на військових цілях і навчаннях союзників, підтримці Норвегією України та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні", - заявили в PST.
За даними служби, особливий інтерес для Росії становлять найпівнічніші округи Норвегії та архіпелаг Шпіцберген. Також, за оцінкою PST, Москва, ймовірно, продовжить спостереження вздовж норвезького узбережжя і картографування критичної інфраструктури з використанням цивільних суден.
Ціль - об'єкти, пов’язані з підтримкою України
У службі не виключають і диверсійних операцій. "Російська розвідка може побачити вигоду в проведенні диверсійних операцій проти цілей у Норвегії у 2026 році", - зазначили в PST.
Найбільш імовірними цілями називають об’єкти нерухомості та логістичну інфраструктуру, пов’язані з підтримкою України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, однак під загрозою може опинитися і цивільна інфраструктура.
Вербування українців у Норвегії
Окремо PST звернула увагу на те, що російські спецслужби все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або здійснення диверсій. З огляду на те, що в країні перебуває близько 100 тисяч українських біженців, такі спроби становлять "серйозний виклик".
