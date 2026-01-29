УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9395 відвідувачів онлайн
Новини Викриття колаборантів Засудження коригувальників
1 405 3

Допомагав росіянам готувати удар по об’єкту Рівненської АЕС: експрацівника станції засудили до 15 років тюрми

Рівненська АЕС

За підготовку диверсії на Рівненській АЕС жителя Вараша засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік намагався встановити GPS-трекер на опорі лінії електропередач Рівненської АЕС, щоб передати розвіддані російським спецслужбам.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мешканець Вараша співпрацював із спецслужбами РФ

За даними слідства, 34-річного жителя Вараша завербували представники російських спецслужб через Telegram.

"Зловмисника затримали у травні 2025 року, коли він, на виконання завдання куратора, намагався прикріпити до кутової опори повітряної лінії електропередач Рівненської АЕС GPS-трекер з сім-картою оператора мобільного зв’язку. Це дало б ворогу точні координати стратегічних об’єктів для підготовки обстрілу", - сказано в повідомленні.

Також прокурори довели, що обвинувачений збирав та передавав ворогу розвіддані про військові підрозділи у Вараші, які забезпечують охорону і оборону атомної електростанції.

Дивіться також: Готував повітряну атаку рашистів по ЛЕП Рівненської АЕС: викрито чергового агента ГРУ, - СБУ. ФОТО

Яке покарання призначив суд

Чоловіка визнано винним у підготовці диверсії та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

За даними Служби безпеки України, засудженим є колишній працівник цеху господарського забезпечення Рівненської АЕС.

Дивіться також: Зрадницю, яка працювала на рашистів в окупованій Макіївці і впроваджувала там "освітні стандарти" РФ, затримано в Києві, - СБУ. ФОТО

Автор: 

суд (11866) диверсія (430) Вараш (3) Рівненська АЕС (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3.14дарас - він і в Африці 3.14дарас.... Нехай сидить і замінює півнів на зоні...
показати весь коментар
29.01.2026 18:51 Відповісти
там зарплати, мабуть найбільші в області, що тому підару не вистачало, чи він ідейний?
показати весь коментар
29.01.2026 19:01 Відповісти
І що це? Скільки людей загинуло, поранено, залишились без майна та світла через діяльність цього покидька? лише 15 років? Років за 8 вийде на волю по УДВ. Таким потворам треба давати 25 або довічне!
показати весь коментар
29.01.2026 19:36 Відповісти
 
 