Допомагав росіянам готувати удар по об’єкту Рівненської АЕС: експрацівника станції засудили до 15 років тюрми

За підготовку диверсії на Рівненській АЕС жителя Вараша засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік намагався встановити GPS-трекер на опорі лінії електропередач Рівненської АЕС, щоб передати розвіддані російським спецслужбам.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканець Вараша співпрацював із спецслужбами РФ

За даними слідства, 34-річного жителя Вараша завербували представники російських спецслужб через Telegram.

"Зловмисника затримали у травні 2025 року, коли він, на виконання завдання куратора, намагався прикріпити до кутової опори повітряної лінії електропередач Рівненської АЕС GPS-трекер з сім-картою оператора мобільного зв’язку. Це дало б ворогу точні координати стратегічних об’єктів для підготовки обстрілу", - сказано в повідомленні.

Також прокурори довели, що обвинувачений збирав та передавав ворогу розвіддані про військові підрозділи у Вараші, які забезпечують охорону і оборону атомної електростанції.

Яке покарання призначив суд

Чоловіка визнано винним у підготовці диверсії та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

За даними Служби безпеки України, засудженим є колишній працівник цеху господарського забезпечення Рівненської АЕС.

