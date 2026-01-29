Допомагав росіянам готувати удар по об’єкту Рівненської АЕС: експрацівника станції засудили до 15 років тюрми
За підготовку диверсії на Рівненській АЕС жителя Вараша засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік намагався встановити GPS-трекер на опорі лінії електропередач Рівненської АЕС, щоб передати розвіддані російським спецслужбам.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Мешканець Вараша співпрацював із спецслужбами РФ
За даними слідства, 34-річного жителя Вараша завербували представники російських спецслужб через Telegram.
"Зловмисника затримали у травні 2025 року, коли він, на виконання завдання куратора, намагався прикріпити до кутової опори повітряної лінії електропередач Рівненської АЕС GPS-трекер з сім-картою оператора мобільного зв’язку. Це дало б ворогу точні координати стратегічних об’єктів для підготовки обстрілу", - сказано в повідомленні.
Також прокурори довели, що обвинувачений збирав та передавав ворогу розвіддані про військові підрозділи у Вараші, які забезпечують охорону і оборону атомної електростанції.
Яке покарання призначив суд
Чоловіка визнано винним у підготовці диверсії та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.
За даними Служби безпеки України, засудженим є колишній працівник цеху господарського забезпечення Рівненської АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль