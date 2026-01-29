Помогал россиянам готовить удар по объекту Ривненской АЭС: экс-работника станции приговорили к 15 годам тюрьмы

За подготовку диверсии на Ривненской АЭС жителя Вараша приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина пытался установить GPS-трекер на опоре линии электропередач Ривненской АЭС, чтобы передать разведданные российским спецслужбам.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Житель Вараша сотрудничал со спецслужбами РФ

По данным следствия, 34-летнего жителя Вараша завербовали представители российских спецслужб через Telegram.

"Злоумышленника задержали в мае 2025 года, когда он, выполняя задание куратора, пытался прикрепить к угловой опоре воздушной линии электропередач Ривненской АЭС GPS-трекер с сим-картой оператора мобильной связи. Это дало бы врагу точные координаты стратегических объектов для подготовки обстрела", - говорится в сообщении.

Также прокуроры доказали, что обвиняемый собирал и передавал врагу разведданные о военных подразделениях в Вараше, которые обеспечивают охрану и оборону атомной электростанции.

Какое наказание назначил суд

Мужчина признан виновным в подготовке диверсии и распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, с возможностью их идентификации на местности, совершенных в условиях военного положения (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

По данным Службы безопасности Украины, осужденным является бывший работник цеха хозяйственного обеспечения Ривненской АЭС.

