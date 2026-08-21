Председатель Военного комитета НАТО подтвердил Драпатому дальнейшую военную поддержку Украины: Безопасность Украины – это наша безопасность

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в ходе первой беседы с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-майором Михаилом Драпатым подтвердил дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Драгоне написал в социальной сети Х.

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НАТО продолжит поддерживать Украину

По словам Драгоне, союзники НАТО в Европе и Северной Америке наращивают оборонное производство, ускоряют поставки и поддерживают передачу Украине необходимого оборудования.

"Во время нашего разговора я подтвердил постоянную военную поддержку со стороны НАТО, поскольку Украина мужественно защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - написал адмирал.

Драгоне также подчеркнул, что поддержка Украины важна для безопасности государств Альянса.

"Безопасность Украины — это наша безопасность, и мы будем и дальше стоять рядом с Украиной, чтобы помочь достичь справедливого и прочного мира", — заявил он.

Ранее первый посол Нидерландов в Украине в 1992–1996 годах Роберт Серри заявил, что Украина может стать более важной для безопасности Европы, чем статья 5 Вашингтонского договора.

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