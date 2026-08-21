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Новости Сотрудничество Украины и НАТО
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Председатель Военного комитета НАТО подтвердил Драпатому дальнейшую военную поддержку Украины: Безопасность Украины – это наша безопасность

Джузеппе Каво Драгоне подтвердил военную поддержку Украины

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в ходе первой беседы с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-майором Михаилом Драпатым подтвердил дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Драгоне написал в социальной сети Х

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НАТО продолжит поддерживать Украину

По словам Драгоне, союзники НАТО в Европе и Северной Америке наращивают оборонное производство, ускоряют поставки и поддерживают передачу Украине необходимого оборудования.

"Во время нашего разговора я подтвердил постоянную военную поддержку со стороны НАТО, поскольку Украина мужественно защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - написал адмирал.

Драгоне также подчеркнул, что поддержка Украины важна для безопасности государств Альянса.

"Безопасность Украины — это наша безопасность, и мы будем и дальше стоять рядом с Украиной, чтобы помочь достичь справедливого и прочного мира", — заявил он.

Ранее первый посол Нидерландов в Украине в 1992–1996 годах Роберт Серри заявил, что Украина может стать более важной для безопасности Европы, чем статья 5 Вашингтонского договора.

Читайте: Путин поставил спецслужбам РФ задачу на 2026 год - "развалить НАТО и ЕС изнутри", — NYT

Автор: 

НАТО (11034) поддержка (850) ВСУ (8314) Драпатый Михаил (90)
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Топ комментарии
+4
Воювати засть нас ніхто не буде. Це зрозуміло. А от стосовно допомоги то вона може бути двох типів. На "перемогу" і на "виснаження русні". Зброя для захисту дуже сильно відрізняється від зброї на перемогу. Постійна оборона виснажує і з часом призводить не до наступу і повернення територій, а до відступу "на кращі позиції". Ми повинні виробляти наступльну зброю і почати масове винищення цивільної кацапні в промислових містах **********. Інакше нас поступово винищать. Ми маємо скоротити всі цивільні видатки і спрямувати кошти та інтелектуальний потенціал на забезпечення ЗСУ наступальною зброєю. "Курська операція" була надзвичайним успіхом якщо б за декілька днів закінчилась повним знищенням інфраструктури Курської області. Нам потрібний "експедиційний корпус" який має швидко "пробігатися" по тилам ворога, особливо на ТОТ !!!, і винищувати там все живе кацапського походження.
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21.08.2026 02:03 Ответить
+4
Все можна спати спокійно дядька з нати сказав шо ми з вами до конца. А коли вечором ракети та балістика на Київ полетять...ну то вже таке х*йня або no big deal як вони кажуть. Насправді вже скоро 5 рік як війна а вони досі небо закривати і не збираються їм на Україну пох*й так що...в перше треба мати своє бо в іншому випадку від України вже нічого не залишеться.
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21.08.2026 02:19 Ответить
+3
в ранці виразять свої співчуття та стурбованість,та побажають нам триматися....
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21.08.2026 02:29 Ответить

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