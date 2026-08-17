Украина может стать важнее статьи 5 НАТО, - экс-посол Нидерландов Серри

Украина может стать более важной для безопасности Европы, чем статья 5 Вашингтонского договора.

Об этом первый посол Нидерландов в Украине в 1992–1996 годах Роберт Серри заявил в интервью "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинская армия - самая сильная в Европе

"В своей книге я даже высказываю мнение, что Украина может стать более важной для европейской безопасности, чем статья 5 НАТО. Это очень серьезный тезис. Он означает, что статья 5 уже не будет такой надежной гарантией, как раньше. А это влечет за собой серьезные последствия: Европа должна взять на себя гораздо большую ответственность за собственную безопасность. И сделать это без Украины невозможно. Сегодня у вас самая сильная армия в Европе. Именно поэтому я говорю, что Украина стала настолько важной и для нас. В Европе это осознают все больше, хотя пока еще недостаточно", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поставил спецслужбам РФ задачу на 2026 год - "развалить НАТО и ЕС изнутри", - NYT

Рютте поддерживает Украину

По его словам, война России против Украины существенно повлияла на позицию бывшего премьер-министра Нидерландов, а ныне генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который стал одним из самых последовательных сторонников Украины.

Серри напомнил, что Рютте был премьер-министром, когда произошла трагедия с рейсом MH17.

"Он сам говорит, что именно это изменило его отношение, хотя, на мой взгляд, не сразу и не полностью. Как и Меркель, Макрон и другие, он долго верил, что большой войны не будет. Не забываем, что Нидерланды до начала полномасштабной войны оставались важным торговым партнером России. Но следует признать - война изменила его. Она сделала его убежденным сторонником Украины, а Нидерланды стали одним из ваших крупнейших союзников", - сказал экс-посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: генерал Бундесвера призвал Германию применить 4-ю статью Договора НАТО

По его словам, Рютте вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен "активно продвигал решение" о предоставлении Украине самолетов F-16: "Дания и Нидерланды действительно сделали гораздо больше, чем многие другие страны ЕС".