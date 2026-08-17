Україна може стати важливішою за статтю 5 НАТО, - експосол Нідерландів Серрі
Україна може стати важливішою для безпеки Європи, ніж стаття 5 Вашингтонського договору.
Про це перший посол Нідерландів в Україні у 1992–1996 роках Роберт Серрі заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Українська армія - найсильніша в Європі
"У своїй книзі я навіть висловлюю думку, що Україна може стати важливішою для європейської безпеки, ніж стаття 5 НАТО. Це дуже серйозна теза. Вона означає, що стаття 5 вже не буде такою надійною гарантією, як раніше. А це має серйозні наслідки: Європа повинна взяти значно більшу відповідальність за власну безпеку. І зробити це без України неможливо. Сьогодні у вас найсильніша армія в Європі. Саме тому я кажу, що Україна стала настільки важливою і для нас. У Європі це усвідомлюють дедалі більше, хоча ще недостатньо", - сказав дипломат.
Рютте підтримує Україну
За його словами, війна Росії проти України суттєво вплинула на позицію колишнього прем’єр-міністра Нідерландів, а нині генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який перетворився на одного з найпослідовніших прихильників України.
Серрі нагадав, що Рютте був прем’єр-міністром, коли сталася трагедія MH17.
"Він сам каже, що саме це змінило його ставлення, хоча, на мою думку, не одразу та не цілком. Як і Меркель, Макрон та інші, він довго вірив, що великої війни не буде. Не забуваймо, що Нідерланди до початку повномасштабної війни залишалися важливим торговельним партнером Росії. Але слід визнати - війна його змінила. Вона зробила його переконаним прихильником України, а Нідерланди стали одним із ваших найбільших союзників", - сказав експосол.
За його словами, Рютте разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен "активно просував рішення" про надання Україні літаків F-16: "Данія та Нідерланди справді зробили значно більше, ніж багато інших країн ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль