"Я знаю цену этой войны. Наша обязанность - продолжать борьбу", - Драпатый почтил память павших воинов

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый почтил память военнослужащих, отдавших жизнь, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего в Facebook.

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Главнокомандующий вспомнил трагедию в Иловайске

Он напомнил, что сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Украину. Тех, кто погиб в Иловайске. Тех, кто пал в боях с 2014 года. Тех, кого мы потеряли за годы большой войны.

"За каждым именем — человек. Семья. Побратимы, сестры. Жизнь, которую оборвала российская агрессия. Я знаю цену этой войны. Вижу ее в строю, где навсегда остается место павшего побратима. В подразделениях, которые продолжают бой после тяжелых потерь. В семьях, которые уже никогда не дождутся возвращения своих родных домой", — отметил Драпатый.

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Он также подчеркивает, что мы должны помнить каждого и каждую.

Vincit qui meminit

"Помнить Иловайск и то, чего стоит слово России. Помнить цену ошибок, доверия к врагу и утраченной бдительности. Но прежде всего — помнить людей. Тех, кто встал на защиту своей страны и отдал за нее самое дорогое. Наш долг — быть достойными их памяти. Продолжать борьбу. Защищать Украину. И не позволить, чтобы память о павших стала просто датой в календаре. Vincit qui meminit. Побеждает тот, кто помнит. Вечная память и честь павшим защитникам и защитницам Украины", — резюмирует главнокомандующий.

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