Драпатый встретился с сержантами с передовой: определили ключевые проблемы и способы их решения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провел встречу с главными сержантами видов, родов войск, корпусов и органов военного управления. По итогам откровенной дискуссии был составлен перечень проблемных вопросов.

Об этом главнокомандующий сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Диалог с сержантами, прибывшими с передовой

По словам Драпатого, большинство сержантов прибыли непосредственно из районов боевых действий – с разных направлений фронта.

"Поэтому эта встреча была не о теории. Она была о реальном положении дел, боевом опыте и решениях, которые нужны войскам уже сегодня. Откровенно обсудили функционирование сержантского корпуса, системные проблемные вопросы, влияющие на его боеспособность, способы их решения и перспективы развития сержантов в условиях войны. Было много конструктивного: открытая дискуссия, острые вопросы, мозговой штурм и, главное, — поиск конкретных алгоритмов и действий, которые можно и нужно внедрять уже сейчас", — рассказал главнокомандующий.

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Роль сержантов на поле боя

Он отметил, что сержантский корпус выполняет критически важные задачи. Это не только подготовка рядового и сержантского состава. Сержантам необходимо еще и адаптировать вновь прибывших военнослужащих в районах ведения боевых действий, организовать их обеспечение, экипировку и быт, подготовить к выходу на боевые задания и выводить с позиций, непосредственно руководить личным составом в бою.

"Сержант вчера сам был солдатом. А сегодня это командир, который находится ближе всего к солдату и лучше всего видит реальное состояние подразделения "на земле", - заявил Драпатый.

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Ключевые направления реформирования

Главком отметил, что по итогам встречи был сформирован чек-лист системных проблемных вопросов по ключевым направлениям:

совершенствование структуры сержантского корпуса - для повышения его способности выполнять задачи и создания реальных карьерных возможностей для сержантов с боевым опытом;

расширение полномочий по сержантским должностям и четкое распределение зон ответственности между сержантским и офицерским составом;

повышение качества подготовки солдат и сержантов, в частности развитие практики подготовки сержантского состава непосредственно в районах выполнения боевых задач, оперативное внедрение сержантами актуального боевого опыта в подготовку солдат в учебных центрах;

упорядочение назначения на сержантские должности и присвоения сержантских званий с введением прозрачных, понятных и справедливых процедур, которые будут действовать и во время войны;

решение проблем денежного обеспечения по ключевым должностям сержантского состава.

Драпатый добавил, что по каждому из определенных направлений поставил конкретные задачи. Также определены дальнейшие шаги и ответственные лица.

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