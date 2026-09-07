Драпатий зустрівся з сержантами з передової: визначили ключові проблеми та способи їх вирішення
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів зустріч з головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління. За підсумками відвертої дискусії було сформовано чек-лист проблемних питань.
Про це головком повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Діалог із сержантами, що прибули з передової
За словами Драпатого, більшість із сержантів прибули безпосередньо з районів бойових дій – з різних напрямків фронту.
"Тому ця зустріч була не про теорію. Вона була про реальний стан справ, бойовий досвід і рішення, які потрібні військам уже сьогодні. Відверто обговорили функціонування сержантського корпусу, системні проблемні питання, які впливають на його спроможність, способи їх вирішення та перспективи розвитку сержантів в умовах війни. Було багато конструктиву: відкрита дискусія, гострі питання, брейншторм і, головне – пошук конкретних алгоритмів та дій, які можна й потрібно впроваджувати вже зараз", - розповів головком.
Роль сержантів на полі бою
Він зазначив, що сержантський корпус виконує критично важливі завдання. Це не лише підготовка рядового й сержантського складу. Сержантам потрібно ще й адаптувати новоприбулих військовослужбовців у районах ведення бойових дій, організувати їхнє забезпечення, екіпірування і побут, підготувати до виходу на бойові завдання і виводити з позиції, безпосередньо керувати особовим складом у бою.
"Сержант учора сам був солдатом. А сьогодні це командир, який перебуває найближче до солдата і найкраще бачить реальний стан підрозділу "на землі"", - заявив Драпатий.
Ключові напрями реформування
Головком зазначив, що за результатами зустрічі сформували чек-лист системних проблемних питань за ключовими напрямами:
- удосконалення структури сержантського корпусу — для підвищення його спроможності виконувати завдання та створення реальних кар’єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом;
- розширення повноважень за сержантськими посадами та чіткий розподіл зон відповідальності між сержантським і офіцерським складом;
- підвищення якості підготовки солдатів і сержантів, зокрема розвиток практики підготовки сержантського складу безпосередньо в районах виконання бойових завдань, оперативне впровадження сержантами актуального бойового досвіду у підготовку солдатів у навчальних центрах;
- упорядкування призначення на сержантські посади та присвоєння сержантських звань із запровадженням прозорих, зрозумілих і справедливих процедур, які будуть діяти і під час війни;
- вирішення проблем грошового забезпечення за ключовими посадами сержантського складу.
Драпатий додав, що за кожним із визначених напрямів поставив конкретні завдання. Визначені також подальші кроки та відповідальні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль