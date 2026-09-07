Драпатий зустрівся з сержантами з передової: визначили ключові проблеми та способи їх вирішення

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів зустріч з головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління. За підсумками відвертої дискусії було сформовано чек-лист проблемних питань.

Про це головком повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Діалог із сержантами, що прибули з передової

За словами Драпатого, більшість із сержантів прибули безпосередньо з районів бойових дій – з різних напрямків фронту.

"Тому ця зустріч була не про теорію. Вона була про реальний стан справ, бойовий досвід і рішення, які потрібні військам уже сьогодні. Відверто обговорили функціонування сержантського корпусу, системні проблемні питання, які впливають на його спроможність, способи їх вирішення та перспективи розвитку сержантів в умовах війни. Було багато конструктиву: відкрита дискусія, гострі питання, брейншторм і, головне – пошук конкретних алгоритмів та дій, які можна й потрібно впроваджувати вже зараз", - розповів головком.

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Роль сержантів на полі бою

Він зазначив, що сержантський корпус виконує критично важливі завдання. Це не лише підготовка рядового й сержантського складу. Сержантам потрібно ще й адаптувати новоприбулих військовослужбовців у районах ведення бойових дій, організувати їхнє забезпечення, екіпірування і побут, підготувати до виходу на бойові завдання і виводити з позиції, безпосередньо керувати особовим складом у бою.

"Сержант учора сам був солдатом. А сьогодні це командир, який перебуває найближче до солдата і найкраще бачить реальний стан підрозділу "на землі"", - заявив Драпатий.

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Ключові напрями реформування

Головком зазначив, що за результатами зустрічі сформували чек-лист системних проблемних питань за ключовими напрямами:

удосконалення структури сержантського корпусу — для підвищення його спроможності виконувати завдання та створення реальних кар’єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом;

розширення повноважень за сержантськими посадами та чіткий розподіл зон відповідальності між сержантським і офіцерським складом;

підвищення якості підготовки солдатів і сержантів, зокрема розвиток практики підготовки сержантського складу безпосередньо в районах виконання бойових завдань, оперативне впровадження сержантами актуального бойового досвіду у підготовку солдатів у навчальних центрах;

упорядкування призначення на сержантські посади та присвоєння сержантських звань із запровадженням прозорих, зрозумілих і справедливих процедур, які будуть діяти і під час війни;

вирішення проблем грошового забезпечення за ключовими посадами сержантського складу.

Драпатий додав, що за кожним із визначених напрямів поставив конкретні завдання. Визначені також подальші кроки та відповідальні.

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