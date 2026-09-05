Драпатий представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Заїця та визначив ключові завдання

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий у суботу, 5 вересня, представив особовому складу командувача Сухопутних військ бригадного генерала Святослава Заїця.

Про це головком ЗСУ повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення командувача

"Сьогодні відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України — бригадного генерала Святослава Заїця, призначеного указом президента України. Підстава для такого вибору — досвід управління військами, здатність доводити рішення до результату та впроваджувати нові технології там, де вони дають реальну бойову перевагу", - розповів Драпатий.

Ключові завдання

Також головнокомандувач визначив завдання Заїцю та колективу командування Сухопутних військ.

Зокрема, Драпатий наголосив, що військовослужбовець має бути належно підготовлений, забезпечений і захищений від невиправданого ризику. Він має розуміти, що від нього вимагають сьогодні та що на нього чекає завтра.

Наступне - підготовка. Головком зазначив, що людина не повинна потрапляти в бій непідготовленою. Навчання має відповідати тому, що військовослужбовець побачить на позиції завтра, а не програмі минулих років.

"Лідерство. Професійна людина має бачити шлях свого зростання. Просування — за компетентністю, результатами служби і лідерськими якостями. Маємо розпочати формування наступного покоління офіцерів та сержантів. Технології. Безпілотні, цифрові та інші нові спроможності мають впроваджуватись не заради кількості у звітах. Критерій простий: бойова перевага, яку відчув противник, і життя наших людей, які завдяки цій перевазі вдалося зберегти. Бойовий досвід. Висновки про те, що сьогодні працює або не працює на передовій, мають швидко доходити до тих, хто навчає, планує й ухвалює рішення.", - окреслив інші завдання Драпатий.

Він наголосив, що всі ці зміни мають один практичний критерій — що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою.

"Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил — наші люди. Тому завдання нового командувача — не просто змінити структури і процеси. Його завдання — зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать", - зазначив головком.

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Подяка попереднику

Драпатий подякував (колишньому командувачу, - ред.) Геннадію Шаповалову за роботу та побажав новому командувачу Сухопутних військ "зробити на цій посаді більше, ніж вдалося нам обом".

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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