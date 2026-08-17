Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики ЗСУ

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Новим командувачем став Юрій Погрібний.

Про це йдеться в указах Зеленського №730/2026 та №731/2026, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни

Іншим указом Зеленський звільнив із посади командувача Сил логістики Володимира Карпенка. Укази датовані 17 серпня.

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Довідка: хто такий Юрій Погрібний

Юрію Погрібному 41 рік, він народився на Сумщині. Закінчив Сумський військовий інститут і має багаторічний досвід служби у сфері технічного та логістичного забезпечення війська.

У 2016 році став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння, а у 2020-му очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який забезпечував Харківський, Донецький та Запорізький напрямки.

У 2024 році Погрібного призначили начальником озброєння — заступником начальника логістики оперативного командування "Схід", згодом він очолив логістику Сухопутних військ ЗСУ, де впроваджував цифрові рішення для управління військовими перевезеннями.

Наприкінці липня 2026 року, після призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ, Погрібного вже призначали тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Сил логістики — новий указ президента робить це призначення офіційним.

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