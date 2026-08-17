Зеленский назначил Юрия Погребного новым командующим Силами логистики ВСУ

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Новым командующим стал Юрий Погребной.

Об этом говорится в указах Зеленского №730/2026 и №731/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кадровые изменения

Другим указом Зеленский освободил от должности командующего Силами логистики Владимира Карпенко. Указы датированы 17 августа.

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Справка: кто такой Юрий Погребной

Юрию Погребному 41 год, он родился на Сумщине. Окончил Сумской военный институт и имеет многолетний опыт службы в сфере технического и логистического обеспечения войск.

В 2016 году стал заместителем командира 58-й отдельной мотопехотной бригады по вооружению, а в 2020-м возглавил 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк, который обеспечивал Харьковское, Донецкое и Запорожское направления.

В 2024 году Погребного назначили начальником вооружения — заместителем начальника логистики оперативного командования "Схід", впоследствии он возглавил логистику Сухопутных войск ВСУ, где внедрял цифровые решения для управления военными перевозками.

В конце июля 2026 года, после назначения Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ, Погребного уже назначали временным исполняющим обязанности командующего Силами логистики — новый указ президента делает это назначение официальным.

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