Зеленский провел совещание с Драпатым и Хмарой по вопросам фронта: готовятся кадровые решения в ВСУ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад с фронта с подробностями о ситуации в Константиновке, на Славянском и Покровском направлениях.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О ситуации на фронте

По словам президента, получены обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах, и в настоящее время готовится украинское противодействие. Зеленский поблагодарил подразделения, которые защищают позиции и применяют дроны.

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О защите от дронов и кадровых решениях

Министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о защите городов, громад и прифронтовой логистики от российских дронов. Зеленский отметил, что для этого нужно выделить дополнительные ресурсы.

Вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым определили дополнительные организационные меры для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях — президент поручил подготовить кадровые решения в армии, предложенные главнокомандующим.

О ударах на большие расстояния

Отдельно обсудили ход выполнения операций дальнего поражения за первую половину августа. Подтвердили приоритеты ударов вглубь территории России на ближайшие недели и на сентябрь — по словам Зеленского, подтвержденные потери РФ доказывают правильность выбранного курса.

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