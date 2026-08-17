Зеленский провел совещание с Драпатым и Хмарой по вопросам фронта: готовятся кадровые решения в ВСУ. ФОТО
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад с фронта с подробностями о ситуации в Константиновке, на Славянском и Покровском направлениях.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О ситуации на фронте
По словам президента, получены обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах, и в настоящее время готовится украинское противодействие. Зеленский поблагодарил подразделения, которые защищают позиции и применяют дроны.
О защите от дронов и кадровых решениях
Министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о защите городов, громад и прифронтовой логистики от российских дронов. Зеленский отметил, что для этого нужно выделить дополнительные ресурсы.
- Вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым определили дополнительные организационные меры для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях — президент поручил подготовить кадровые решения в армии, предложенные главнокомандующим.
О ударах на большие расстояния
Отдельно обсудили ход выполнения операций дальнего поражения за первую половину августа. Подтвердили приоритеты ударов вглубь территории России на ближайшие недели и на сентябрь — по словам Зеленского, подтвержденные потери РФ доказывают правильность выбранного курса.
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