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Новости Фото Ситуация на фронте Кадровые изменения в командовании ВСУ
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Зеленский провел совещание с Драпатым и Хмарой по вопросам фронта: готовятся кадровые решения в ВСУ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад с фронта с подробностями о ситуации в Константиновке, на Славянском и Покровском направлениях.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О ситуации на фронте

По словам президента, получены обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах, и в настоящее время готовится украинское противодействие. Зеленский поблагодарил подразделения, которые защищают позиции и применяют дроны.

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О защите от дронов и кадровых решениях

Министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о защите городов, громад и прифронтовой логистики от российских дронов. Зеленский отметил, что для этого нужно выделить дополнительные ресурсы.

  • Вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым определили дополнительные организационные меры для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях — президент поручил подготовить кадровые решения в армии, предложенные главнокомандующим.

О ударах на большие расстояния

Отдельно обсудили ход выполнения операций дальнего поражения за первую половину августа. Подтвердили приоритеты ударов вглубь территории России на ближайшие недели и на сентябрь — по словам Зеленского, подтвержденные потери РФ доказывают правильность выбранного курса.

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Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины
Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины
Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины
Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины
Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины
Зеленский провел совещание по ситуации на востоке Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (25539) Драпатый Михаил (86) война в Украине (8978) Хмара Евгений (42)
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Топ комментарии
+10
... сочувствую Драпатому: слушать бредни наркомана и потом ломать голову, как выполнить задачу с наименьшими потерями.
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17.08.2026 17:06 Ответить
+6
Темпи пуйло, після світових грандіозних подій підняття штанги і стрільби з лука, Потужний взявся за тебе. Своїм мудрим рішенням вирівняє лінію фронту і відкине ворога за кордон, який був признаний за Україною в 1991 році( як і обіцяв).Просто до цього у Потужного руки не доходили. Спробуйте думати за весь світ і кожному президенту світу і прем'єр- міністрам нарізати завдання.
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17.08.2026 17:05 Ответить
+4
Які всі інтеликтуальні облича...
Так ти осел за місяць ніодного звільнення не підписав, все щось чекаєш...
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17.08.2026 17:06 Ответить

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