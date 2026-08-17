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Зеленський провів нараду із Драпатим та Хмарою щодо фронту: Готують кадрові рішення у ЗСУ. ФОТО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь по фронту із деталями щодо ситуації в Костянтинівці, на Слов'янському та Покровському напрямках.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про ситуацію на фронті

За словами президента, отримано оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах, і наразі готується українська протидія. Зеленський подякував підрозділам, які захищають позиції та застосовують дрони.

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Про захист від дронів і кадрові рішення

Міністр оборони Євгеній Хмара доповів президенту про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський зазначив, що для цього потрібно додати ресурсів.

  • Разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках — президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом.

Про далекобійні удари

Окремо обговорили стан виконання операцій дальнього ураження за першу половину серпня. Підтвердили пріоритети ударів углиб території Росії на найближчі тижні та на вересень — за словами Зеленського, підтверджені збитки РФ доводять правильність обраного курсу.

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Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України
Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України
Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України
Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України
Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України
Зеленський провів нараду щодо ситуації на сході України

Автор: 

Зеленський Володимир (26687) Драпатий Михайло (87) війна в Україні (9027) Хмара Євгеній (42)
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Топ коментарі
+10
... сочувствую Драпатому: слушать бредни наркомана и потом ломать голову, как выполнить задачу с наименьшими потерями.
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17.08.2026 17:06 Відповісти
+6
Темпи пуйло, після світових грандіозних подій підняття штанги і стрільби з лука, Потужний взявся за тебе. Своїм мудрим рішенням вирівняє лінію фронту і відкине ворога за кордон, який був признаний за Україною в 1991 році( як і обіцяв).Просто до цього у Потужного руки не доходили. Спробуйте думати за весь світ і кожному президенту світу і прем'єр- міністрам нарізати завдання.
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17.08.2026 17:05 Відповісти
+4
Які всі інтеликтуальні облича...
Так ти осел за місяць ніодного звільнення не підписав, все щось чекаєш...
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17.08.2026 17:06 Відповісти

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