Зеленський провів нараду із Драпатим та Хмарою щодо фронту: Готують кадрові рішення у ЗСУ. ФОТО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь по фронту із деталями щодо ситуації в Костянтинівці, на Слов'янському та Покровському напрямках.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про ситуацію на фронті
За словами президента, отримано оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах, і наразі готується українська протидія. Зеленський подякував підрозділам, які захищають позиції та застосовують дрони.
Про захист від дронів і кадрові рішення
Міністр оборони Євгеній Хмара доповів президенту про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський зазначив, що для цього потрібно додати ресурсів.
- Разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках — президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом.
Про далекобійні удари
Окремо обговорили стан виконання операцій дальнього ураження за першу половину серпня. Підтвердили пріоритети ударів углиб території Росії на найближчі тижні та на вересень — за словами Зеленського, підтверджені збитки РФ доводять правильність обраного курсу.
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