Драпатый представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками Заица и определил ключевые задачи
Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый в субботу, 5 сентября, представил личному составу командующего Сухопутными войсками бригадного генерала Святослава Заица.
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Назначение командующего
"Сегодня представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины — бригадного генерала Святослава Заица, назначенного указом президента Украины. Основанием для такого выбора послужили опыт управления войсками, способность доводить решения до конца и внедрять новые технологии там, где они дают реальное боевое преимущество", — рассказал Драпатый.
Ключевые задачи
Также главнокомандующий определил задачи Заицу и коллективу командования Сухопутных войск.
В частности, Драпатый подчеркнул, что военнослужащий должен быть должным образом подготовлен, обеспечен и защищен от неоправданного риска. Он должен понимать, что от него требуют сегодня и что его ждет завтра.
Следующее — подготовка. Главком отметил, что человек не должен попадать в бой неподготовленным. Обучение должно соответствовать тому, что военнослужащий увидит на позиции завтра, а не программе прошлых лет.
"Лидерство. Профессионал должен видеть путь своего роста. Продвижение — по компетентности, результатам службы и лидерским качествам. Нам предстоит начать формирование следующего поколения офицеров и сержантов. Технологии. Беспилотные, цифровые и другие новые возможности должны внедряться не ради цифр в отчетах. Критерий прост: боевое преимущество, которое ощутил противник, и жизни наших людей, которые благодаря этому преимуществу удалось сохранить. Боевой опыт. Выводы о том, что сегодня работает или не работает на передовой, должны быстро доходить до тех, кто обучает, планирует и принимает решения", — обозначил другие задачи Драпатый.
Он подчеркнул, что все эти изменения имеют один практический критерий — то, что они меняют для человека в армии и для подразделения в бою.
"Самая ценная боевая способность Вооруженных Сил — наши люди. Поэтому задача нового командующего — не просто изменить структуры и процессы. Его задача — сделать Сухопутные войска способными к выполнению боевых задач и лучше для людей, которые в них служат", — отметил главнокомандующий.
Благодарность предшественнику
Драпатый поблагодарил (бывшего командующего, — ред.) Геннадия Шаповалова за работу и пожелал новому командующему Сухопутных войск "сделать на этой должности больше, чем удалось нам обоим".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками ВСУ.
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