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Новости Командующий Сухопутными войсками ВСУ
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Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Святослав Заиц

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Назначить ЗАИЦА Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в тексте.

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Что известно о Заеце?

В 2014 году он командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады во время агрессии РФ в Крыму.

Занимал должность начальника штаба и заместителя командира 8-го корпуса.

В апреле 2026 года возглавил 20-й армейский корпус.

Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в 2016 году.

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Автор: 

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