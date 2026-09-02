Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Святослав Заиц

Президент Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Назначить ЗАИЦА Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в тексте.

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Что известно о Заеце?

В 2014 году он командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады во время агрессии РФ в Крыму.

Занимал должность начальника штаба и заместителя командира 8-го корпуса.

В апреле 2026 года возглавил 20-й армейский корпус.

Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в 2016 году.

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