Новым вр.и.о. руководителя Агентства оборонных закупок стал Артем Романюков
Новым временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок ГОТ стал Артем Романюков.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Романюков имеет многолетний опыт работы в Prozorro. Был заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В Минобороны работал над конкурентными процедурами закупок и их переходом в электронную систему. При его участии также запускались "Резерв+", "Армія+", электронный рапорт и военно-учетный документ", - говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что среди ключевых задач нового руководителя: продолжить перевод оборонных закупок на тендеры, цифровизировать процессы, усилить антикоррупционную работу.
"Приоритет - бесперебойное обеспечение войск за счет большей прозрачности, эффективного использования средств и минимизации рисков", - подытожили там.
Что этому предшествовало?
- 31 августа сообщалось, что Арсен Жумадилов по соглашению сторон завершает работу в должности директора Агентства оборонных закупок ГОТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль