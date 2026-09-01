Новым вр.и.о. руководителя Агентства оборонных закупок стал Артем Романюков

Новым временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок ГОТ стал Артем Романюков.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Романюков имеет многолетний опыт работы в Prozorro. Был заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В Минобороны работал над конкурентными процедурами закупок и их переходом в электронную систему. При его участии также запускались "Резерв+", "Армія+", электронный рапорт и военно-учетный документ", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что среди ключевых задач нового руководителя: продолжить перевод оборонных закупок на тендеры, цифровизировать процессы, усилить антикоррупционную работу.

"Приоритет - бесперебойное обеспечение войск за счет большей прозрачности, эффективного использования средств и минимизации рисков", - подытожили там.

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Что этому предшествовало?

31 августа сообщалось, что Арсен Жумадилов по соглашению сторон завершает работу в должности директора Агентства оборонных закупок ГОТ.

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