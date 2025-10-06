Гудыменко раскритиковал слияние АОЗ и ДОТ: "Отсутствие стратегии в обороне"

Эксперты из Общественного антикоррупционного совета при МОУ (ОАР МОУ) считают неоправданно рискованным план Министерства обороны объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и DOT - Государственного оператора тыла.

В своем личном блоге Председатель ГАР МОУ Юрий Гудименко также отметил:"Ключевым риском для меня лично является отсутствие стратегии в этом и многих других вопросах, связанных с Минобороны и обороной в целом. Ответы на вопрос "что вы делаете" иногда появляются, но ответ на вопрос "а зачем вы это делаете" - исчезающая редкость. Вопрос "а к чему это приведет в стратегической перспективе" можно в принципе не задавать."

Что известно об этой инициативе:

Ранее бывший министробороны Рустем Умеров писал: "До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ДОТ. Наша цель - уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска."

Однако представители Антикоррупционного Совета не разделяют это мнение и считают, что о завершении военного положения говорить рано, а в условиях войны, без четко расписанной стратегии риски слияния существенно перевешивают возможные плюсы.

Слияние запланировано с января 2026 года. Совокупный бюджет двух структур превышает 500 млрд грн. АОЗ и ДОТ создавались как независимые друг от друга структуры с отдельными наблюдательными советами. Они работают на разных рынках: ДОТ закупает имущество и питание через тендеры и Prozorro, АОЗ - оружие и боеприпасы с высоким уровнем секретности и прямыми контрактами на международных рынках.

Сочетание этих типов закупок в одном агентстве, по оценке ГАР МОУ, может снизить прозрачность и увеличить коррупционные риски. параллельно МОУ поглощает часть функций Минстратегпрома и проходит внутреннюю трансформацию, что еще больше усложняет консолидацию.

В заявлении Совета отмечается, что идея сделать объединенную структуру единым закупщиком для всех сил сектора безопасности и обороны, хотя и озвучивалась, но не была принята официально и не разрабатывалась. Единой стратегии в этом направлении не существует, а этот шаг является сугубо тактическим.

Одна из провозглашенных целей слияния - оптимизация средств - также вызвала у экспертов сомнения: сокращение низовых закупщиков может негативно повлиять на своевременность и качество снабжения вооруженных сил, а ведение нескольких направлений одним менеджером автоматически создаст чрезмерную нагрузку и ухудшит качество работы.

В ГАР МОУ отмечают, что сближение структур началось несмотря на публичные обещания отложить объединение до завершения войны. По мнению экспертов Антикоррупционного Совета, резкая смена курса сейчас может еще больше навредить системе.

Совет призвал МОУ предоставить всем стейкхолдерам обоснование объединения с четкими экономическими маркерами и показателями эффективности, доказывающими улучшение работы закупок, а не ее ухудшение.

