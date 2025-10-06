Гудименко розкритикував злиття АОЗ і ДОТ: "Відсутність стратегії в обороні"

Експерти з Громадської антикорупційної ради при МОУ (ГАР МОУ) вважають невиправдано ризикованим план Міністерства оборони об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і DOT — Державного оператора тилу.

У своєму особистому блозі Голова ГАР МОУ Юрій Гудименко також наголосив: "Ключовим ризиком для мене особисто є відсутність стратегії в цьому та багатьох інших питаннях, повʼязаних з Міноборони і обороною в цілому. Відповіді на питання "що ви робите" інколи зʼявляються, але відповідь на питання "а навіщо ви це робите" – зникаюча рідкість. Питання "а до чого це призведе у стратегічній перспективі" можна в принципі не задавати."

Що відомо про цю ініціативу:

Раніше колишній міністр оборони Рустем Умеров писав: "До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська."

Проте представники Антикорупційної Ради не поділяють цю думку і вважають, що про завершення воєнного стану говорити зарано, а в умовах війни, без чітко розписаної стратегії ризики злиття суттєво переважають можливі плюси.

Злиття заплановане із січня 2026 року. Сукупний бюджет двох структур перевищує 500 млрд грн. АОЗ і ДОТ створювалися як незалежні одна від одної структури з окремими наглядовими радами. Вони працюють на різних ринках: ДОТ закуповує майно та харчування через тендери і Prozorro, АОЗ — зброю й боєприпаси з високим рівнем секретності та прямими контрактами на міжнародних ринках.

Поєднання цих типів закупівель в одній агенції, за оцінкою ГАР МОУ, може знизити прозорість і збільшити корупційні ризики.Паралельно МОУ поглинає частину функцій Мінстратегпрому і проходить внутрішню трансформацію, що ще більше ускладнює консолідацію.

В заяві Ради наголошується, що ідея зробити об’єднану структуру єдиним закупівельником для всіх сил сектору безпеки і оборони, хоча і озвучувалася, алене була ухвалена офіційно і не розроблялася. Єдиної стратегії в цьому напрямку не існує, а цей крок є суто тактичним.

Одна з проголошених цілей злиття - оптимізація коштів – також викликала в експертів сумніви: скорочення низових закупівельників може негативно вплинути на своєчасність та якість постачання збройних сил, а ведення кількох напрямків одним менеджером автоматично створить надмірне навантаження і погіршить якість роботи.

У ГАР МОУ зазначають, що зближення структур почалося попри публічні обіцянки відкласти об’єднання до завершення війни. На думку експертів Антикорупційної Ради, різка зміна курсу зараз може ще більше нашкодити системі.

Рада закликала МОУ надати всім стейкхолдерам обґрунтування об’єднання із чіткими економічними маркерами та показниками ефективності, що доводять поліпшення роботи закупівель, а не її погіршення.

