УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Об’єднання ДОТ і АОЗ
359 14

Міноборони об’єднає ДОТ і АОЗ, щоб оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська, - Умєров

Міноборони планує об’єднати ДОТ і АОЗ -

Міністерство оборони створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в межах підготовки для об′єднання з Агенцією оборонних закупівель, комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов. Цей крок є продовженням реформи, що вже продемонструвала свою ефективність, заощадивши понад 26 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"У грудні 2023 року ми запустили Державний оператор тилу — ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain", - повідомив міністр.

Як зауважив Умєров, це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО.

Також читайте: Після скасування скандального тендера у Міноборони замовили чохли для бронежилетів на 400 мільйонів в українського виробника

Комісія з реорганізації Державного оператора тилу

"Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав Наказ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ", - повідомив Умєров.

Також читайте: "Агенція оборонних закупівель" запустила "єдине вікно" для постачальників. Як це працюватиме?

Об’єднання АОЗ та ДОТ

До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська.

Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення.

"Це — частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні. Працюємо на перемогу. І на майбутнє", - наголосив очільник Міноборони.

Також читайте: Міноборони з третьої спроби змогло закупити полегшені бронежилети на 200 мільйонів

Автор: 

Міноборони (7395) ДОТ (145) Агенція оборонних закупівель (113)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Свою злочинну ефективність, відсутність професіоналізма, міністерство оборони Умерова Жумаділова довели при виробництві мін. Ганьбища продовжується!
показати весь коментар
01.05.2025 20:28
+4
Об'єднає щоб його дружбан Жопаділов міг жерти одразу з двох корит.

****** смарагдові маланці попутали останні береги.

Скоріше б вибори і посадки всієї цієї мразоти.
показати весь коментар
01.05.2025 20:30
+3
Швидкість умєрки вже перевірена часом. Або не той діаметр, або не той порох, або ... взагалі забули кому аванс перерахували. І дуже швидко всі про це дізнаються крім умєрки. Він запісочькі на РНБО готує.
показати весь коментар
01.05.2025 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем меньше бездельников будет сидеть по кабинетам, тем быстрее всё будет доходить до армии.
показати весь коментар
01.05.2025 20:24 Відповісти
за ціною яєць яйцеголового міністро.
показати весь коментар
01.05.2025 20:38 Відповісти
Свою злочинну ефективність, відсутність професіоналізма, міністерство оборони Умерова Жумаділова довели при виробництві мін. Ганьбища продовжується!
показати весь коментар
01.05.2025 20:28 Відповісти
Об'єднає щоб його дружбан Жопаділов міг жерти одразу з двох корит.

****** смарагдові маланці попутали останні береги.

Скоріше б вибори і посадки всієї цієї мразоти.
показати весь коментар
01.05.2025 20:30 Відповісти
Швидкість умєрки вже перевірена часом. Або не той діаметр, або не той порох, або ... взагалі забули кому аванс перерахували. І дуже швидко всі про це дізнаються крім умєрки. Він запісочькі на РНБО готує.
показати весь коментар
01.05.2025 20:30 Відповісти
Поки ці два "європейці" там безконтрольно мутки крутять, толку не буде.
показати весь коментар
01.05.2025 20:31 Відповісти
Міноборони планує об'єднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану
Джерело: https://censor.net/ua/n3545580
показати весь коментар
01.05.2025 20:34 Відповісти
Зрозуміло, об'єднати і тим самим все засекретити і гуляй рука-балдій пісюн, розкрадай як заманеться. Зеля, ти потвора ще не все вкрав, разом з твоїми потужними менеджерами? Самсоїда вже залучив для розкрадання на оборонці?! Вибори, вибори, кандидати 3,14дори!
показати весь коментар
01.05.2025 20:37 Відповісти
Цей крок є продовженням реформи, що вже продемонструвала свою ефективність, заощадивши понад 26 мільярдів гривень."Це - частина великого плану побудови ******** армії. І ми втілюємо його вже сьогодні. Працюємо на перемогу. І на майбутнє", на кого розраховане пограбування армії на 26 млрд .які скоріш всього опинилися в офщорах???
показати весь коментар
01.05.2025 20:44 Відповісти
ДОТ отримав від РКВ багато СМО, але ЩШП заборонив використання ЫПС. АОЗ був незгідний з ФЙЇ і через ЖХУ фінансував ЕЯК.
------------------------
Не шифруйте заголовки! Кур-р-рва...
показати весь коментар
01.05.2025 20:49 Відповісти
Рік... РІК проіснувало!!!
З початку розділяють-створюють... потім об'єднують-знищують...
Вони там постійно АНОНІЗМОМ займаються?!
показати весь коментар
01.05.2025 20:54 Відповісти
Мародеры хвалят реформы.
показати весь коментар
01.05.2025 20:56 Відповісти
Щоб об'єднаии грошові потоки в одних руках. Ладно, у двох: Умєров-Жумаділов. Щирі українці.
показати весь коментар
01.05.2025 21:08 Відповісти
Щоб цих корупціонерів і крадіїв трахала скумбрія по 8 з яйцями по 17...
показати весь коментар
01.05.2025 22:20 Відповісти
 
 