Міноборони об’єднає ДОТ і АОЗ, щоб оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська, - Умєров

Міністерство оборони створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в межах підготовки для об′єднання з Агенцією оборонних закупівель, комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов. Цей крок є продовженням реформи, що вже продемонструвала свою ефективність, заощадивши понад 26 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"У грудні 2023 року ми запустили Державний оператор тилу — ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain", - повідомив міністр.

Як зауважив Умєров, це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО.

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Комісія з реорганізації Державного оператора тилу

"Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав Наказ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ", - повідомив Умєров.

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Об’єднання АОЗ та ДОТ

До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська.

Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення.

"Це — частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні. Працюємо на перемогу. І на майбутнє", - наголосив очільник Міноборони.

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