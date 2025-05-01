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Новости Объединение ГОТ и АОЗ
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Минобороны объединит ГОТ и АОЗ, чтобы оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войск, - Умеров

Минобороны планирует объединить ДОТ и АОЗ -

Министерство обороны создало комиссию по реорганизации Государственного оператора тыла в рамках подготовки для объединения с Агентством оборонных закупок, комиссию возглавит директор АОЗ Арсен Жумадилов. Этот шаг является продолжением реформы, которая уже продемонстрировала свою эффективность, сэкономив более 26 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"В декабре 2023 года мы запустили Государственный оператор тыла - ключевой элемент реформы оборонных закупок. За это время он обеспечил прозрачность и экономию в более 26 миллиардов гривен, привлечение новых поставщиков и запуск современной IТ-системы DOT-Chain", - сообщил министр.

Как отметил Умеров, это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и стало основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО.

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Комиссия по реорганизации Государственного оператора тыла

"Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал Приказ о создании Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ", - сообщил Умеров.

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Объединение АОЗ и ГОТ

До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ГОТ. Наша цель - уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска.

Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы. Чтобы сразу после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения.

"Это - часть большого плана построения современной армии. И мы воплощаем его уже сегодня. Работаем на победу. И на будущее", - подчеркнул глава Минобороны.

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Автор: 

Минобороны (9354) Государственный оператор тыла (56) Агентство оборонных закупок (88)


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Топ комментарии
+4
Свою злочинну ефективність, відсутність професіоналізма, міністерство оборони Умерова Жумаділова довели при виробництві мін. Ганьбища продовжується!
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01.05.2025 20:28
+4
Об'єднає щоб його дружбан Жопаділов міг жерти одразу з двох корит.

****** смарагдові маланці попутали останні береги.

Скоріше б вибори і посадки всієї цієї мразоти.
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01.05.2025 20:30
+3
Швидкість умєрки вже перевірена часом. Або не той діаметр, або не той порох, або ... взагалі забули кому аванс перерахували. І дуже швидко всі про це дізнаються крім умєрки. Він запісочькі на РНБО готує.
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01.05.2025 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Чем меньше бездельников будет сидеть по кабинетам, тем быстрее всё будет доходить до армии.
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01.05.2025 20:24 Ответить
за ціною яєць яйцеголового міністро.
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01.05.2025 20:38 Ответить
Свою злочинну ефективність, відсутність професіоналізма, міністерство оборони Умерова Жумаділова довели при виробництві мін. Ганьбища продовжується!
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01.05.2025 20:28 Ответить
Об'єднає щоб його дружбан Жопаділов міг жерти одразу з двох корит.

****** смарагдові маланці попутали останні береги.

Скоріше б вибори і посадки всієї цієї мразоти.
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01.05.2025 20:30 Ответить
Швидкість умєрки вже перевірена часом. Або не той діаметр, або не той порох, або ... взагалі забули кому аванс перерахували. І дуже швидко всі про це дізнаються крім умєрки. Він запісочькі на РНБО готує.
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01.05.2025 20:30 Ответить
Поки ці два "європейці" там безконтрольно мутки крутять, толку не буде.
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01.05.2025 20:31 Ответить
Міноборони планує об'єднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану
Джерело: https://censor.net/ua/n3545580
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01.05.2025 20:34 Ответить
Зрозуміло, об'єднати і тим самим все засекретити і гуляй рука-балдій пісюн, розкрадай як заманеться. Зеля, ти потвора ще не все вкрав, разом з твоїми потужними менеджерами? Самсоїда вже залучив для розкрадання на оборонці?! Вибори, вибори, кандидати 3,14дори!
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01.05.2025 20:37 Ответить
Цей крок є продовженням реформи, що вже продемонструвала свою ефективність, заощадивши понад 26 мільярдів гривень."Це - частина великого плану побудови ******** армії. І ми втілюємо його вже сьогодні. Працюємо на перемогу. І на майбутнє", на кого розраховане пограбування армії на 26 млрд .які скоріш всього опинилися в офщорах???
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01.05.2025 20:44 Ответить
ДОТ отримав від РКВ багато СМО, але ЩШП заборонив використання ЫПС. АОЗ був незгідний з ФЙЇ і через ЖХУ фінансував ЕЯК.
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Не шифруйте заголовки! Кур-р-рва...
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01.05.2025 20:49 Ответить
Рік... РІК проіснувало!!!
З початку розділяють-створюють... потім об'єднують-знищують...
Вони там постійно АНОНІЗМОМ займаються?!
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01.05.2025 20:54 Ответить
Мародеры хвалят реформы.
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01.05.2025 20:56 Ответить
Щоб об'єднаии грошові потоки в одних руках. Ладно, у двох: Умєров-Жумаділов. Щирі українці.
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01.05.2025 21:08 Ответить
Щоб цих корупціонерів і крадіїв трахала скумбрія по 8 з яйцями по 17...
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01.05.2025 22:20 Ответить
 
 