Минобороны объединит ГОТ и АОЗ, чтобы оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войск, - Умеров

Министерство обороны создало комиссию по реорганизации Государственного оператора тыла в рамках подготовки для объединения с Агентством оборонных закупок, комиссию возглавит директор АОЗ Арсен Жумадилов. Этот шаг является продолжением реформы, которая уже продемонстрировала свою эффективность, сэкономив более 26 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"В декабре 2023 года мы запустили Государственный оператор тыла - ключевой элемент реформы оборонных закупок. За это время он обеспечил прозрачность и экономию в более 26 миллиардов гривен, привлечение новых поставщиков и запуск современной IТ-системы DOT-Chain", - сообщил министр.

Как отметил Умеров, это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и стало основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО.

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Комиссия по реорганизации Государственного оператора тыла

"Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал Приказ о создании Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ", - сообщил Умеров.

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Объединение АОЗ и ГОТ

До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ГОТ. Наша цель - уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска.

Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы. Чтобы сразу после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения.

"Это - часть большого плана построения современной армии. И мы воплощаем его уже сегодня. Работаем на победу. И на будущее", - подчеркнул глава Минобороны.

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