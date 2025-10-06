Міноборони планує об’єднати АОЗ і ДОТ з 1 січня: ГАР МОУ попереджає про ризики

Міністерство оборони планує з 1 січня 2026 року об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

На цьому тлі Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МОУ) попередила про суттєві ризики й закликала надати публічне обґрунтування рішення, йдеться у заяві ради.

Зазначається, що сукупний бюджет АОЗ і ДОТ перевищує 500 млрд грн, від ефективності їх роботи залежить своєчасне забезпечення Сил оборони. У ГАР МОУ зауважують, що обидві структури створювалися як незалежні з власними наглядовими радами та працюють на різних ринках: ДОТ закуповує майно і продовольство через тендери з активним використанням Prozorro, тоді як АОЗ працює із зброєю та боєприпасами в умовах підвищеної закритості й прямих контрактів.

На думку Громадської антикорупційної ради, об’єднання не вписане у затверджену стратегію сектору – ідея "єдиного закупівельника" для всіх сил оборони не ухвалена, системна робота над стратегією не ведеться. Декларована економія витрат поки не підтверджена розрахунками: скорочення "нижньої ланки" закупівельників може погіршити процеси, а ведення кількох напрямів одним менеджером створює операційні ризики.

ГАР МОУ нагадує, що інтеграції й злиття – одні з найскладніших трансформацій у менеджменті, а в держсекторі за умов кадрового дефіциту їхня реалізація особливо ризикована. Додатковим фактором складності є паралельна трансформація Міноборони та передання функцій і активів від Мінстратегпрому.

Серед потенційних плюсів експерти називають спрощення адміністрування для Міноборони, упорядкування бюджетних програм і можливість консолідувати ключові кадри. Окремо зазначається, що врегулювання статусу ДОТ може зняти турбулентність на фоні відтоку персоналу й конфліктів із учасниками ринку.

За даними Ради, де-факто процес зближення структур триває з попереднього керівництва міністерства, попри публічні заяви про відкладення до завершення війни. ГАР МОУ пропонує Міноборони надати стейкхолдерам обґрунтування об’єднання з чіткими економічними маркерами результативності та впливу на прозорість і швидкість закупівель.

Раніше повідомлялось, держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклало контракти з шести виробниками для забезпечення ЗСУ зброєю через ІТ-систему DOT-Chain Defence. Відтепер військові підрозділи можуть замовляти 146 доступних в системі моделей від 20 виробників.