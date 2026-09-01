Новим т.в.о. керівника Агенції оборонних закупівель став Артем Романюков

Новим тимчасово виконуючим обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ став Артем Романюков.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Романюков має багаторічний досвід роботи в Prozorro. Був заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У Міноборони працював над конкурентними процедурами закупівель та їх переведенням в електронну систему. За його участі також запускалися Резерв+, Армія+, електронний рапорт і військово-обліковий документ", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що серед ключових завдань нового керівника: продовжити переведення оборонних закупівель на тендери, цифровізувати процеси, посилити антикорупційну роботу.

"Пріоритет – безперебійне забезпечення війська через більшу прозорість, ефективне використання коштів та мінімізацію ризиків", - підсумували там.

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Що передувало?

31 серпня повідомлялось, що Арсен Жумаділов за згодою сторін завершує роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ.

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