Новим т.в.о. керівника Агенції оборонних закупівель став Артем Романюков
Новим тимчасово виконуючим обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ став Артем Романюков.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Романюков має багаторічний досвід роботи в Prozorro. Був заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У Міноборони працював над конкурентними процедурами закупівель та їх переведенням в електронну систему. За його участі також запускалися Резерв+, Армія+, електронний рапорт і військово-обліковий документ", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони заявили, що серед ключових завдань нового керівника: продовжити переведення оборонних закупівель на тендери, цифровізувати процеси, посилити антикорупційну роботу.
"Пріоритет – безперебійне забезпечення війська через більшу прозорість, ефективне використання коштів та мінімізацію ризиків", - підсумували там.
Що передувало?
- 31 серпня повідомлялось, що Арсен Жумаділов за згодою сторін завершує роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ.
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