Жумаділов йде з посади директора Агенції оборонних закупівель ДОТ, - Міноборони

31 серпня Арсен Жумаділов за згодою сторін завершує роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

У Міноборони нагадали, що протягом трьох років під його керівництвом АОЗ забезпечував потреби Сил оборони.

"Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни. Міністерство оборони України вбачає стале забезпечення Сил оборони одним із найбільших своїх пріоритетів", — додали там.

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Нагадаємо:

Джерела Цензор.НЕТ повідомляли про це ще 20 серпня.

Раніше повідомлялося, що голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив, що в березні 2025 року зустрічався із тодішнім міністром оборони України та екссекретарем РНБО Рустемом Умєровим та підозрюваним у корупції бізнесменом Тімуром Міндічем та розмовляв з ними про бронежилети.

Більше читайте в матеріалі "Міністерство підвищеної хмарності: які виклики і проблеми чекають нового міністра оборони" за посиланням.

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