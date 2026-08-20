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Новини Звільнення Жумаділова
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Жумаділов йде з посади голови Агенції оборонних закупівель, заява на звільнення вже написана, - Ніколаєнко

жумаділов

Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов залишає свою посаду. Орієнтовна дата звільнення - 1 вересня.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Міністерство підвищеної хмарності: які виклики і проблеми чекають нового міністра оборони", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жумаділов може залишити посаду 1 вересня 

"Таки підтвердились чутки, що Арсен Жумаділов залишить посаду директора Агенції оборонних закупівель. Інформація про його дострокове звільнення активно обговорювалась ще з початку літа, і причиною було власне рішення керівника АОЗ та його постійні суперечки з керівниками МОУ", - зазначає Ніколаєнко. 

За інформацією журналістки, Жумаділов вже написав заяву на звільнення з АОЗ. Орієнтовна дата відставки - 1 вересня.

"Поки в.о. нібито буде очільник департаменту цифровізації МОУ Артем Романюков. Далі має відбутись конкурс на нового очільника, який має провести наглядова рада агенції. Але сама наглядова зараз працює в усіченому складі: зараз там працюють Станіслав Гайдер та Тарас Чмут від держави, та Лукаш Столярськи – як незалежний член. Наглядова мала б отримати ще 2 незалежних членів, але міністерство вже за третього міністра не поспішає їх добирати", - пише авторка.

  • Більше читайте в матеріалі "Міністерство підвищеної хмарності: які виклики і проблеми чекають нового міністра оборони" за посиланням.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив, що в березні 2025 року зустрічався із тодішнім міністром оборони України та екссекретарем РНБО Рустемом Умєровим та підозрюваним у корупції бізнесменом Тімуром Міндічем та розмовляв з ними про бронежилети.

Читайте також: Жумаділов свідомо намагався ввести журналістів і суспільство в оману щодо закупівель зброї для фронту, - Шабунін

Автор: 

звільнення (1848) Ніколаєнко Тетяна (463) Жумаділов Арсен (59) Агенція оборонних закупівель (160)
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Топ коментарі
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А за ним коли прийдуть? Чи головне "воврємя смітся"? Потужний СЗРівець рустємчік попередив.
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20.08.2026 00:14 Відповісти
+1
дайте вгадаю....
радником умєрова по закупівлям в рнбо?
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20.08.2026 00:15 Відповісти
+1
Доречі, правдорубу та технократу Федорову це жмудило аж ніяк не заважало потоки освоювати.
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20.08.2026 00:51 Відповісти

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