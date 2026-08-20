Жумадилов уходит с поста главы Агентства оборонных закупок, заявление об увольнении уже написано, - Николаенко
Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов покидает свой пост. Ориентировочная дата ухода — 1 сентября.
Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко "Министерство повышенной облачности: какие вызовы и проблемы ждут нового министра обороны", сообщает Цензор.НЕТ.
Жумадилов может покинуть пост 1 сентября
"Все-таки подтвердились слухи о том, что Арсен Жумадилов покинет пост директора Агентства оборонных закупок. Информация о его досрочном увольнении активно обсуждалась еще с начала лета, и причиной послужило собственное решение руководителя АОЗ и его постоянные споры с руководством МОУ", — отмечает Николаенко.
По информации журналистки, Жумадилов уже написал заявление об увольнении из АОЗ. Ориентировочная дата отставки — 1 сентября.
"Пока исполняющим обязанности якобы будет глава департамента цифровизации МОУ Артем Романюков. Далее должен состояться конкурс на нового руководителя, который должен провести наблюдательный совет агентства. Но сам наблюдательный совет сейчас работает в урезанном составе: в настоящее время в него входят Станислав Гайдер и Тарас Чмут от государства, а также Лукаш Столярски — в качестве независимого члена. Наблюдательный совет должен был бы получить еще двух независимых членов, но министерство уже при третьем министре не спешит их подбирать", — пишет автор.
- Подробнее читайте в материале "Министерство повышенной облачности: какие вызовы и проблемы ждут нового министра обороны" по ссылке.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подтвердил, что в марте 2025 года встречался с тогдашним министром обороны Украины и тогдашним секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также с подозреваемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем и беседовал с ними о бронежилетах.
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