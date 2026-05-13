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Жумадилов на ВСК подтвердил, что встречался и разговаривал с Миндичем и Умеровым о бронежилетах

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подтвердил, что в марте 2025 года встречался с тогдашним министром обороны Украины и нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также с подозреваемым в коррупции бизнесменомТимуром Миндичем и беседовал с ними о бронежилетах.

Об этом он рассказал во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 13 мая по делу "Мидас", сообщает Цензор.НЕТ.

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О встрече с Умеровым и Миндичем 

Как рассказал Жумадилов, в марте прошлого года ему позвонил Умеров и пригласил на ужин.

Умеров отвез Жумадилова на встречу в квартиру, где присутствовали Миндич и гражданин Израиля, который разговаривал только на английском языке.

Глава АОЗ сказал, что не ожидал там увидеть Миндича. Кроме того, Жумадилов утверждает, что до этой встречи он не был знаком с Миндичем.

По словам Жумадилова, во время ужина "в основном разговаривали об общих вещах", в какой-то момент Миндич спросил: "Что там с бронежилетами?"

"Он говорит, что есть контракт на бронежилеты, мы в него вложились, а что там будет по нему. Я сказал, что если бронежилеты будут качественные — мы их примем, а если будут некачественные, то нет", — сказал глава АОЗ.

Жумадилов добавил, что после этого ужина он больше не виделся, не разговаривал и не переписывался с Тимуром Миндичем.

Читайте также: И Умеров, и Жумадилов есть на записях НАБУ, — источник

Проходит по делу в качестве свидетеля 

Он также подчеркнул, что сотрудники НАБУ допрашивали его по делу "плёнок Миндича". Жумадилов отметил, что в этом деле он фигурирует в качестве свидетеля.

  • Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ГОТ" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

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Автор: 

Бронежилет (145) Жумадилов Арсен (52) Миндич Тимур (306) Умеров Рустем (835)
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Топ комментарии
+20
Жуматділов, Міндіч і Умєров порішали схемку з бронежилетами, а носити їх в окопах повинні Олійники, Петренки і Кравчуки.
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13.05.2026 23:39 Ответить
+15
«Умєров відвіз Жумаділова на зустріч у квартиру, де були присутні Міндіч та громадянин Ізраїлю»

Як сутенер проститутку.
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13.05.2026 23:41 Ответить
+9
Тобто уявіть він не винен , Жумандінов чи як там, та як цікаво по закону. ? Оцінити той факт, що він разом з міністром оборони України під час воєнного часу обговорював з якимось бізнесменом, а фактично з громадянином іншої держави оборонну продукції. Це вже тягне на зраду чи роботу на користь ворога. Ну я не можу такого уявити в іншій адекватній країні.🤬.
P.S. так чисто фантазія, в умовному Китаї щоби вже з ним було ❓🤔
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13.05.2026 23:40 Ответить

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